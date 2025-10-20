Более 15,5 тысячи человек нуждаются в медицинской эвакуации из Газы

ЖЕНЕВА, 20 окт – РИА Новости. Более 15,5 тысяч человек нуждаются в срочной медицинской эвакуации из сектора Газа, где лишь 13 из 36 больниц функционируют, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Жазаревич.

"15 600 человек, в том числе 3 800 детей, нуждаются в срочной медицинской эвакуации. Необходимо ускорить медицинскую эвакуацию, для этого нужно, чтобы больше стран принимали пациентов. Также необходимо восстановить систему направления пациентов на лечение на Западный берег, включая Восточный Иерусалим", - сообщил он.

Жазаревич указал на то, что на данный момент по-прежнему "лишь 13 из 36 больниц и 62 из 179 центров первичной медико-санитарной помощи в секторе Газа частично функционируют".

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля в секторе Газа были убиты 66 288 человек, включая 18 430 детей. Большинство убитых - мирные жители.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.