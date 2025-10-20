Рейтинг@Mail.ru
Более 15,5 тысячи человек нуждаются в медицинской эвакуации из Газы - РИА Новости, 20.10.2025
17:58 20.10.2025
Более 15,5 тысячи человек нуждаются в медицинской эвакуации из Газы
Более 15,5 тысячи человек нуждаются в медицинской эвакуации из Газы
в мире
израиль
сша
египет
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
оон
израиль
сша
египет
в мире, израиль, сша, египет, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, оон, хамас
В мире, Израиль, США, Египет, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, ХАМАС
Более 15,5 тысячи человек нуждаются в медицинской эвакуации из Газы

ВОЗ: более 15,5 тысячи человек нуждаются в срочной медицинской эвакуации из Газы

© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкЖители Газы на улицах, разрушенных в результате бомбардировки
Жители Газы на улицах, разрушенных в результате бомбардировки. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 окт – РИА Новости. Более 15,5 тысяч человек нуждаются в срочной медицинской эвакуации из сектора Газа, где лишь 13 из 36 больниц функционируют, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Жазаревич.
"15 600 человек, в том числе 3 800 детей, нуждаются в срочной медицинской эвакуации. Необходимо ускорить медицинскую эвакуацию, для этого нужно, чтобы больше стран принимали пациентов. Также необходимо восстановить систему направления пациентов на лечение на Западный берег, включая Восточный Иерусалим", - сообщил он.
Момент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала года
Вчера, 17:51
Жазаревич указал на то, что на данный момент по-прежнему "лишь 13 из 36 больниц и 62 из 179 центров первичной медико-санитарной помощи в секторе Газа частично функционируют".
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля в секторе Газа были убиты 66 288 человек, включая 18 430 детей. Большинство убитых - мирные жители.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Папа римский осудил использование голода как оружия в конфликтах
16 октября, 17:57
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
Палестинцы - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ВПП ООН предоставит продовольствие для 1,6 миллиона жителей Газы
14 октября, 13:19
 
