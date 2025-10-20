https://ria.ru/20251020/gaza-2049446353.html
Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала года
Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала года - РИА Новости, 20.10.2025
Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала года
Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала 2025 года, необходим расширенный доступ помощи, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:51:00+03:00
2025-10-20T17:51:00+03:00
2025-10-20T17:51:00+03:00
в мире
израиль
сша
египет
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040189507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_523b9e3904207353a087ea7ab1bc6fb7.jpg
https://ria.ru/20251020/ssha-2049264235.html
https://ria.ru/20251016/religiya-2048689241.html
израиль
сша
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040189507_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c2109ae50cc02b1e9d1a0c0874ae614.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, египет, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Египет, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала года
В ВОЗ заявили, что более 500 человек умерли от голода в Газе с начала 2025 года
ЖЕНЕВА, 20 окт – РИА Новости. Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала 2025 года, необходим расширенный доступ помощи, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Жазаревич.
"Только в 2025 году более 500 человек умерли от последствий недоедания. Сейчас функционируют только 4 центра стабилизации. Улучшение доступа и потока гуманитарной помощи поможет нам обеспечить поставки и расширить лечебные центры на севере Газы", - сказал он.
По данным Управления ООН
по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля
в секторе Газа были убиты 66 288 человек, включая 18 430 детей. Большинство убитых - мирные жители.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.
План президента США Дональда Трампа
по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС
и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Тринадцатого октября Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
и эмир Катара
Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе
всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.