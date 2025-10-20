Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала года

ЖЕНЕВА, 20 окт – РИА Новости. Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала 2025 года, необходим расширенный доступ помощи, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Жазаревич.

"Только в 2025 году более 500 человек умерли от последствий недоедания. Сейчас функционируют только 4 центра стабилизации. Улучшение доступа и потока гуманитарной помощи поможет нам обеспечить поставки и расширить лечебные центры на севере Газы", - сказал он.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля в секторе Газа были убиты 66 288 человек, включая 18 430 детей. Большинство убитых - мирные жители.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.