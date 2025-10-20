Рейтинг@Mail.ru
17:51 20.10.2025
Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала года
Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала года
Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала года

В ВОЗ заявили, что более 500 человек умерли от голода в Газе с начала 2025 года

ЖЕНЕВА, 20 окт – РИА Новости. Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала 2025 года, необходим расширенный доступ помощи, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Жазаревич.
"Только в 2025 году более 500 человек умерли от последствий недоедания. Сейчас функционируют только 4 центра стабилизации. Улучшение доступа и потока гуманитарной помощи поможет нам обеспечить поставки и расширить лечебные центры на севере Газы", - сказал он.
Кушнер и Уиткофф не признали произошедшее в Газе геноцидом
Вчера, 02:26
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля в секторе Газа были убиты 66 288 человек, включая 18 430 детей. Большинство убитых - мирные жители.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Тринадцатого октября Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Папа римский осудил использование голода как оружия в конфликтах
16 октября, 17:57
 
В миреИзраильСШАЕгипетДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип ЭрдоганООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
