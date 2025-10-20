Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 20.10.2025
20:17 20.10.2025
Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве
Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве
Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве
Масштабный международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве под эгидой Совета безопасности РФ в преддверии Дня народного единства
Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве под эгидой СБ РФ

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Масштабный международный фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в Москве под эгидой Совета безопасности РФ в преддверии Дня народного единства, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
День народного единства празднуется в России 4 ноября.
"В преддверии празднования и в День народного единства, в Москве на трех площадках с 31 октября по 5 ноября 2025 года впервые пройдет Международный фестиваль "Народы России и СНГ", - говорится в сообщении.
Организатором фестиваля при координации аппарата Совбеза РФ, администрации президента РФ и МИД России выступило Федеральное агентство по делам национальностей с участием Минкультуры России, Россотрудничества, правительства Москвы, Российского общества "Знание", Русского географического общества и других организаций.
Фестиваль объединяет в себе деловую, просветительскую и культурную программы. Его посетителям будут доступны выставки по различным направлениям исторического, культурного и природного многообразия РФ и мастер-классы.
Фестиваль начнется 31 октября с пленарного заседания, которое откроет секретарь СБ РФ Сергей Шойгу. Деловую программу фестиваля продолжит VI Всероссийский форум "Народы России", включая четыре секции, посвященные традиционным духовно-нравственным ценностям, актуальным вопросам информационного противодействия деструктивным идеям, связанным с межнациональными отношениями, содействию адаптации иностранным гражданам и защите исторической памяти народов России и СНГ. Также в рамках деловой программы форума состоятся всероссийский семинар-совещание и стратегическая сессия по вопросам реализации государственной национальной политики с руководителями органов государственной власти субъектов РФ, ответственными за реализацию государственной национальной политики.
Участники фестиваля смогут принять участие в юбилейной X всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант". В Год защитника Отечества и впервые в истории диктанта свои вопросы зададут участники специальной военной операции. Мероприятия Большого этнографического диктанта пройдут на всех континентах, включая Антарктиду, на более чем 50 площадках в 40 странах за рубежом.
Деловая программа фестиваля продолжится на площадке Кинопарка "Москино". Ее откроет пленарная сессия "Роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ". Планируется участие ведущих представителей сферы кинематографии из шести стран СНГ и более 15 регионов России, обсуждение вопросов развития киноиндустрии, единого наследия, совместных кинопроектов и патриотического воспитания. Параллельно с кинопоказами пройдут сессии, посвящённые национальным символам России, с участием лекторов Российского общества "Знание", Русского географического общества, широко известных и творческих личностей, популярных блогеров.
Также пройдет цикл мероприятий "Медиасреда в России и СНГ" с участием ведущих представителей медиасообщества и блогосферы. Круглый стол "Мягкая сила" медиа как инструмент продвижения культурного кода" раскроет тему культурной дипломатии в международных проектах. Представители киноиндустрии стран СНГ расскажут, как сохранить историческое наследие. В рамках круглого стола "Лидер общественного мнения как посол родного края: культура и традиции регионов России в цифровой среде" состоится встреча с блогерами, которые поделятся опытом продвижения культуры и традиций регионов с использованием современных медиаканалов. Завершит цикл мероприятий панельная дискуссия "Новые медиа и национальная политика: инструмент и риски".
Визитной карточкой культурной программы Фестиваля станет Всероссийская акция "Современная музыкальная карта России", запланированная 4 ноября в Национальном центре "Россия" в День народного единства.
Под эгидой фестиваля с 1 по 4 ноября во всех регионах страны Российским обществом "Знание" будет организовано более 300 открытых лекций на тему "Сила единства: как многообразие народов России формирует крепкое общество", которое сможет посетить каждый желающий.
Также в Национальном центре "Россия" можно будет посетить выставочную программу фестиваля. В нее войдут фотовыставка победителей Всероссийского фотоконкурса "Знание.Россия – Народы России", фотовыставки Русского географического общества "Самая красивая страна" и "Народы России", интерактивная экспозиция "Путешествие по России" и VR кинотеатр Русского географического общества.
Пятого ноября в Национальном центре "Россия" в рамках XIII встречи секретарей советов безопасности государств – участников СНГ пройдет подведение итогов фестиваля.
