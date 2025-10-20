МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Евросоюз добивается продолжения военной стратегии бывшего президента США Джо Байдена, при этом не замечает того, что блок остался в одиночестве, в то время как остальной мир хочет мира, считает политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
"Правда в том, что Брюссель никогда по-настоящему не стремился к миру. Он стремится продолжать ту же катастрофическую военную стратегию, начатую демократической администрацией при Джо Байдене. И не замечает, что тем временем он остался в полном одиночестве. Пока брюссельская элита продолжает действовать в интересах одной партии, остальной мир уже хочет мира", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Совет ЕС хочет запретить импорт российской нефти в Европу
дополняется ...
"Как и прежде, мы продолжим делать все возможное, чтобы мир стал реальностью. Мы призываем Брюссель присоединиться к этим усилиям - сделать это никогда не поздно", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.