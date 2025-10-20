МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Евросоюз добивается продолжения военной стратегии бывшего президента США Джо Байдена, при этом не замечает того, что блок остался в одиночестве, в то время как остальной мир хочет мира, считает политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

"Как и прежде, мы продолжим делать все возможное, чтобы мир стал реальностью. Мы призываем Брюссель присоединиться к этим усилиям - сделать это никогда не поздно", - подчеркнул он.