Евросоюз хочет продолжить военную стратегию Байдена, заявили в Венгрии
15:47 20.10.2025
Евросоюз хочет продолжить военную стратегию Байдена, заявили в Венгрии
Евросоюз хочет продолжить военную стратегию Байдена, заявили в Венгрии
в мире
венгрия
брюссель
Новости
в мире, венгрия, брюссель
В мире, Венгрия, Брюссель
Евросоюз хочет продолжить военную стратегию Байдена, заявили в Венгрии

В Венгрии заявили о намерениях Брюсселя продолжать военную стратегию Джо Байдена

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Евросоюз добивается продолжения военной стратегии бывшего президента США Джо Байдена, при этом не замечает того, что блок остался в одиночестве, в то время как остальной мир хочет мира, считает политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
"Правда в том, что Брюссель никогда по-настоящему не стремился к миру. Он стремится продолжать ту же катастрофическую военную стратегию, начатую демократической администрацией при Джо Байдене. И не замечает, что тем временем он остался в полном одиночестве. Пока брюссельская элита продолжает действовать в интересах одной партии, остальной мир уже хочет мира", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Совет ЕС хочет запретить импорт российской нефти в Европу
Политический директор венгерского премьера добавил, что в Венгрии считают, что переговоры в Будапеште могут стать важным шагом на пути к долгосрочному урегулированию украинского конфликта.
"Как и прежде, мы продолжим делать все возможное, чтобы мир стал реальностью. Мы призываем Брюссель присоединиться к этим усилиям - сделать это никогда не поздно", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Орбан оценил шансы на установление мира на Украине после саммита в Венгрии
18 октября, 12:56
Орбан оценил шансы на установление мира на Украине после саммита в Венгрии
18 октября, 12:56
 
