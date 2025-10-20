Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто
16:14 20.10.2025 (обновлено: 17:27 20.10.2025)
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.10.2025
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто
Главы МИД стран ЕС на заседании продемонстрировали, что сделают все возможное, чтобы сорвать саммит Россия — США в Будапеште, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 20.10.2025
в мире, будапешт, россия, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Будапешт, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто

Сийярто: ЕС показали, что сделают все, чтобы сорвать саммит России и США

© Szilard KoszticsakМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Szilard Koszticsak
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 окт — РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании продемонстрировали, что сделают все возможное, чтобы сорвать саммит Россия — США в Будапеште, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась", — сказал он по итогам заседания глав МИД стран ЕС, трансляцию вел телеканал М1.

Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
Вчера, 08:00
Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
Вчера, 08:00
Министр отметил, что новость о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вызвала на мероприятии замешательство и жалкие попытки это замять.
"Некоторые представители индустрии развлечений тоже проникли на сегодняшнее заседание совета. Кульминацией стало заявление одного из моих коллег о том, что неважно, какое решение будет принято в Будапеште, ведь стратегические решения принимаются за столом Евросоюза. И он сказал все это без смеха, и все остальные в зале тоже не засмеялись", — рассказал глава венгерского МИД.

Как подчеркнул Сийярто, вместо того, чтобы радоваться очередному американско-российскому саммиту и возможности сделать еще один большой шаг к миру, европейские политики продолжают поддерживать продолжение и затягивание конфликта. Так, на заседании глав МИД стран ЕС прозвучал лозунг о необходимости отправить на Украину больше денег и оружия.
"Вы забыли". Дерзкий выпад Каллас в адрес России разозлил европейцев
17 октября, 16:07
"Вы забыли". Дерзкий выпад Каллас в адрес России разозлил европейцев
17 октября, 16:07
При этом министр отметил, что со временем цифры становятся все более абсурдными, и сейчас Киев требует на дальнейшее вооружение 60 миллиардов евро.
В четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу со своим российским коллегой в Будапеште.
Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Украина требует от ЕС невообразимую сумму денег, заявил Сийярто
Украина требует от ЕС невообразимую сумму денег, заявил Сийярто
В миреБудапештРоссияВенгрияПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
