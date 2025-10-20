https://ria.ru/20251020/es-2049405885.html
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто
Главы МИД стран ЕС на заседании продемонстрировали, что сделают все возможное, чтобы сорвать саммит Россия — США в Будапеште, заявил министр иностранных дел и...
2025-10-20T16:14:00+03:00
2025-10-20T16:14:00+03:00
2025-10-20T17:27:00+03:00
в мире
будапешт
россия
венгрия
петер сийярто
евросоюз
будапешт
россия
венгрия
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049407343_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b27f652d2a810ac85c26b51f6150df80.jpg
БУДАПЕШТ, 20 окт — РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании продемонстрировали, что сделают все возможное, чтобы сорвать саммит Россия — США в Будапеште, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась", — сказал он по итогам заседания глав МИД стран ЕС, трансляцию вел телеканал М1.
Министр отметил, что новость о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вызвала на мероприятии замешательство и жалкие попытки это замять.
«
"Некоторые представители индустрии развлечений тоже проникли на сегодняшнее заседание совета. Кульминацией стало заявление одного из моих коллег о том, что неважно, какое решение будет принято в Будапеште, ведь стратегические решения принимаются за столом Евросоюза. И он сказал все это без смеха, и все остальные в зале тоже не засмеялись", — рассказал глава венгерского МИД.
Как подчеркнул Сийярто, вместо того, чтобы радоваться очередному американско-российскому саммиту и возможности сделать еще один большой шаг к миру, европейские политики продолжают поддерживать продолжение и затягивание конфликта. Так, на заседании глав МИД стран ЕС прозвучал лозунг о необходимости отправить на Украину больше денег и оружия.
При этом министр отметил, что со временем цифры становятся все более абсурдными, и сейчас Киев требует на дальнейшее вооружение 60 миллиардов евро.
В четверг состоялся телефонный разговор президентов России
и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу со своим российским коллегой в Будапеште
.
Помощник президента России Юрий Ушаков
уточнил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан
сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.