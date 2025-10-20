Эксперт оценил возможности России помочь Сирии в гуманитарных вопросах

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. У России есть достаточно мощности и компетенции, чтобы помочь Сирии в решении вопросов продовольственной безопасности, восстановлении инфраструктуры и кадрового потенциала, однако об условиях этой помощи только предстоит договориться, таким мнением поделился в беседе с РИА Новости заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

"Первый визит лидера государства в другую страну всегда важен, визит аш-Шараа важен, учитывая специфику Сирии, специфику позиций и весь контекст с российско-сирийскими отношениями, значимость очевидна. Оно показывает, что российско-сирийские отношения, несмотря на смену руководства Сирии, - они развиваются, они никуда не исчезли. Понятно, что их развитие связано с необходимостью решения множества очень сложных вопросов", - сказал он на полях пятого международного научно-экспертного форума "Россия-Ближний Восток".

Эксперт отметил, что перед Москвой Дамаском стоят вопросы не только о судьбе российских военных баз, но и гораздо более сложные вопросы, связанные с политико-правовой основой этих отношений.

"Но есть целый ряд соглашений, которые заключались между СССР , потом Российской Федерацией и Сирией в баасийский период. И сегодня они должны пересматриваться", - добавил Кузнецов.

Он пояснил, что сегодня в Сирии стоит вопрос о решении проблемы с продовольственной безопасностью, энергетической безопасностью и восстановлением инфраструктуры, а также восстановлением кадрового человеческого потенциала, который за годы конфликта был существенно ослаблен - многие квалифицированные специалисты покинули территорию страны.

"На всех этих направлениях в России, в общем, есть достаточно компетенций и мощности, чтобы в Сирии работать. Другой вопрос, каковы условия этой работы, каковы объемы. Это вопрос достаточно существенный", - отметил эксперт.

Кузнецов добавил, что в Сирии также присутствуют интересы российского бизнеса, которые тоже должны каким-то образом учитываться и решаться.

"Есть стратегия развития Сирии, связанная со стремлением к многовекторности, которую заявляет сирийское руководство. Мы не против такой многовекторности. Это соответствует российским интересам. Говорить о каких-то больших итогах (визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа - ред.) в публичном пространстве, колоссальных каких-то итогов нет. В непубличном же пространстве понятно, что там, судя по всему, некие позитивные договоренности произошли", - заключил эксперт.