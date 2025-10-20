Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможности России помочь Сирии в гуманитарных вопросах - РИА Новости, 20.10.2025
15:07 20.10.2025
Эксперт оценил возможности России помочь Сирии в гуманитарных вопросах
Эксперт оценил возможности России помочь Сирии в гуманитарных вопросах
У России есть достаточно мощности и компетенции, чтобы помочь Сирии в решении вопросов продовольственной безопасности, восстановлении инфраструктуры и кадрового РИА Новости, 20.10.2025
сирия, россия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, владимир путин, башар асад, российская академия наук, российская государственная библиотека
Сирия, Россия, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, Владимир Путин, Башар Асад, Российская академия наук, Российская государственная библиотека
Эксперт оценил возможности России помочь Сирии в гуманитарных вопросах

Кузнецов: Россия может помочь Сирии в вопросе продовольственной безопасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание посольства Сирийской арабской республики в Москве
Здание посольства Сирийской арабской республики в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание посольства Сирийской арабской республики в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. У России есть достаточно мощности и компетенции, чтобы помочь Сирии в решении вопросов продовольственной безопасности, восстановлении инфраструктуры и кадрового потенциала, однако об условиях этой помощи только предстоит договориться, таким мнением поделился в беседе с РИА Новости заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле.
"Первый визит лидера государства в другую страну всегда важен, визит аш-Шараа важен, учитывая специфику Сирии, специфику позиций и весь контекст с российско-сирийскими отношениями, значимость очевидна. Оно показывает, что российско-сирийские отношения, несмотря на смену руководства Сирии, - они развиваются, они никуда не исчезли. Понятно, что их развитие связано с необходимостью решения множества очень сложных вопросов", - сказал он на полях пятого международного научно-экспертного форума "Россия-Ближний Восток".
Эксперт отметил, что перед Москвой и Дамаском стоят вопросы не только о судьбе российских военных баз, но и гораздо более сложные вопросы, связанные с политико-правовой основой этих отношений.
"Но есть целый ряд соглашений, которые заключались между СССР, потом Российской Федерацией и Сирией в баасийский период. И сегодня они должны пересматриваться", - добавил Кузнецов.
Он пояснил, что сегодня в Сирии стоит вопрос о решении проблемы с продовольственной безопасностью, энергетической безопасностью и восстановлением инфраструктуры, а также восстановлением кадрового человеческого потенциала, который за годы конфликта был существенно ослаблен - многие квалифицированные специалисты покинули территорию страны.
"На всех этих направлениях в России, в общем, есть достаточно компетенций и мощности, чтобы в Сирии работать. Другой вопрос, каковы условия этой работы, каковы объемы. Это вопрос достаточно существенный", - отметил эксперт.
Кузнецов добавил, что в Сирии также присутствуют интересы российского бизнеса, которые тоже должны каким-то образом учитываться и решаться.
"Есть стратегия развития Сирии, связанная со стремлением к многовекторности, которую заявляет сирийское руководство. Мы не против такой многовекторности. Это соответствует российским интересам. Говорить о каких-то больших итогах (визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа - ред.) в публичном пространстве, колоссальных каких-то итогов нет. В непубличном же пространстве понятно, что там, судя по всему, некие позитивные договоренности произошли", - заключил эксперт.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Двадцатого октября в Российской государственной библиотеке открылся V Международный научно-экспертный форум "Россия — Ближний Восток", организованный Центром внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова совместно с Институтом востоковедения РАН. В этом году форум собрал ведущих исследователей и руководителей научно-аналитических центров из 10 стран — России, Египта, Турции, Ирака, Ирана, Ливана, Иордании, ОАЭ, Кувейта и Сирии. На протяжении трех дней участники обсудят ключевые тенденции и вызовы для региона, роль России в формировании новых моделей партнерства, влияние глобальных игроков и трансформацию политических процессов на Ближнем Востоке.
