Креативная экономика как цивилизационная проекция России

Постановка вопроса

Восьмого-девятого октября в Санкт-Петербурге прошла первая Международная конференция по креативной экономике в рамках Российских международных креативных сезонов. Ее организаторы — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Правительство Санкт-Петербурга. Приняли участие свыше 2000 представителей России и порядка 32 других стран БРИКС, СНГ, ШОС и региона Ближнего Востока и Северной Африки. В центре внимания были: состояние и перспективы развития в России креативной экономики, в том числе как обязательного инструмента национального суверенитета, и возможности международного сотрудничества на этом поле, интеграции российского сектора креативной экономики в глобальный рынок. В рамках Международной конференции по креативной экономике и форума "Креативный код. Россия" прошла объединенная пленарная сессия "Креативная экономика России. Горизонт 2050".

Сегодня в мире создаются новые правила игры, необходим более объемный взгляд на креативные индустрии, их роль в условиях многополярного миропорядка, формирующегося на межцивилизационной основе, как средства строительства цивилизационной идентичности и ее проецирования вовне. Несмотря на формирование новых центров влияния, механика генерации потребительского спроса и навязывания предпочтений пока остается в значительной степени под западным контролем.

По сути, Запад навязывает нам и всем остальным свой потребительский социокультурный уклад, попытка встроиться в который стоила нашей стране Советского Союза. Это создает системный вызов, так как многие страны, включая Россию, импортируют образ будущего, сформированный Западом, причем в момент его собственного системного кризиса, когда влияние вовне и ликвидация культурно-цивилизационных альтернатив на уровне ценностей и моделей развития рассматривается западными элитами как важнейшая предпосылка сохранения своей гегемонии. Другими словами, там пытаются повторить "однополярный момент" безальтернативного мирового развития, наступивший после окончания холодной войны и распада СССР, что придало второе дыхание доминированию Запада в глобальной политике, экономике и финансах.

Креативные индустрии — что это такое

Креативные индустрии — это 16 отраслей, от народных художественных промыслов и ремесел, арт-индустрии, культурного наследия, книжного дела, телевидения и кинематографа до медиа и СМИ, рекламы и пиара, дизайна и гастрономии. В настоящее время на креативные индустрии приходится 4,1 процента ВВП страны. Правительством поставлена цель довести этот показатель до шести процентов к 2030 году. В целом в мире на этот сектор приходится 3,1 процента ВВП и столько же в мировой торговле при шести процентах занятых и ежегодном приросте сектора от четырех до восьми процентов в зависимости от конкретной страны. В России в креативной экономике занято 5,4 миллиона человек — каждый 16-й трудящийся в стране, насчитывается 700 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из которых половина — индивидуальные предприниматели и самозанятые. Исследования АСИ показывают, что один рубль затрат в креативном секторе дает прирост доходов федерального бюджета на 0,25 рубля. Двадцать пять стран внедрили программы и стратегии развития креативной экономики.

К мировым трендам в развитии креативной экономики относятся: утверждение местной (она же культурная) идентичности и формирование качественно новой, многоцветной глобальной повестки в контексте креативных проектов; углубление цифровизации и интеграция искусственного интеллекта; рост цифровых и стриминговых сервисов, межотраслевое сотрудничество. В 2024 году были достигнуты рекордные показатели мирового экспорта креативных индустрий: 1,4 триллиона долларов — экспорт креативных услуг, 731 миллиард долларов — экспорт креативных товаров. При этом наиболее высокие темпы ежегодного роста креативной экономики в России в предстоящие пять лет прогнозируются Минэкономразвития в таких сферах, как видеоигры (шесть процентов и 271 миллиард рублей к 2030 году), анимация (11 процентов и 41 миллиард рублей), кино (семь процентов и 718 миллиардов рублей) и музыка (10-15 процентов и 148 миллиардов рублей).

Геополитический контекст

Выступление президента В. В. Путина на недавней сессии Валдайского клуба далеко не случайно вызвало огромный резонанс. Если говорить о культуре международного общения, то Россия высказывается за "философию сложности" и классическую дипломатию, которая эту сложность признает и активно развивает в кругу стран мирового большинства — Глобального Юга и Востока. Именно в таких структурах, как БРИКС и ШОС, создается прообраз многополярного миропорядка. Это прямая альтернатива западной политике, основанной на силе ("Мир через силу" — ее современный лозунг), имперском строительстве, колониализме и неоколониализме. Президент говорил о "новой деколонизации", а это — деколонизация сознания и борьба с когнитивным колониализмом. И здесь главные ориентиры — культура и история.

Идеологические противоречия прошлой эпохи (при том факте, что сама идеология — продукт западной цивилизации), как это очевидно сейчас, были лишь "ширмой борьбы геополитических интересов", которые по своей сути глубже и ближе к цивилизационным. Последние и составляют первооснову культур и цивилизаций, своего рода их краеугольный камень. Именно смысловые коды культуры являются первоосновой национальной жизни, национальных интересов и международного позиционирования государств. Российская цивилизация — это особая культура и особое общество, которое на протяжении веков было многонациональным и многоконфессиональным. И наша тысячелетняя история, включая советский период, дает хороший пример для поиска компромиссов между всеми другими участниками международного общения и другими цивилизациями, что российская дипломатия доказывала и продолжает доказывать на практике. Тому яркое свидетельство дают Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов, созванные по инициативе России в канун Первой мировой войны.

В этом смысле есть все основания говорить о России как о глобальном проекте. Эти качества России Ф. М. Достоевский в своей "Пушкинской речи" определил как "всечеловечность" и "всемирную отзывчивость". Так оно и было, в том числе на примере Пробуждения Азии нашей Революцией 1917 года и ролью Москвы в послевоенной деколонизации. Мы уже немало способствовали пробуждению иных культур и цивилизаций, подавлявшихся Западом на протяжении последних 500 лет.

После самоопределения России как "самобытного государства-цивилизации" в Концепции внешней политики от 31 марта 2023 года было вполне логичным принять закон "О развитии креативных (творческих) индустрий в России" от 8 августа 2024 года. Причем речь для нас идет не о "мягкой силе" Джозефа Ная, поскольку для Запада все составляет силу, контроль и диктат. Голливуд стал воплощением такой глобальной гегемонии: все премьеры американских фильмов возвещались как "международные". Сейчас "фабрика грез" сникла — иссякли заказы правительственных ведомств (Пентагона, ЦРУ, Агентства международного развития), грядет масштабная чистка госаппарата в контексте гражданской холодной войны в американском обществе. Страна превратилась в огромный симулякр, в том числе долговой и финансовый: 70 процентов ВВП составляет то, что Джозеф Стиглиц назвал "финансовой алхимией". А все начиналось, как показал Жан Бодрийяр, с культуры — рекламы и моды, которые заменяли собой культуру.

Это не должно обманывать и расслаблять. Скорее, это только создает для нас возможность наверстать упущенное, вполне сознавая смысл и значение дела креативной экономики.

Контекст культуры

Мы не начинаем с нуля. У нас огромное наследие, ставшее неотъемлемой частью мировой культуры. Об этом даже не приходится говорить. Президент цитировал Пушкина, что лишний раз напоминает о роли русского языка. Не зря его преследуют на Украине в рамках западного проекта и устраивают гонения на все русское, включая язык, в самих западных странах. Русский язык мечтала искоренить Польша маршала Пилсудского, подрядившаяся принять участие в гитлеровском "дранг нах остен" и первой заключившая пакт о ненападении с нацистами. Урок Польши должны выучить на Украине, все проблемы которой в конечном счете сводятся к проблеме провинциальной культуры ненависти ко всему русскому, притом что именно русская культура в своей открытости служила для украинцев входом в мировую. Попытка создать из страны гетто и прилепиться к Европе через навязывание населению английского как второго может означать только конец украинского языка и украинской культуры. Десоветизация и отказ от всего советского наследия, включая культурное (одна студия Довженко чего стоит!), равнозначны нежеланию создавать собственную высокую культуру (или, по Шпенглеру, культуру Большого стиля).

Нельзя забывать, что в "тепличной атмосфере" СССР процветали национальные культуры всех наших народов, включая украинскую. Уже не говоря о таких величинах, как Гоголь, который, как и вся русская литература, наследовал европейскую. Так, его "Мертвые души" не понять вне контекста жанра комедии дель арте (да и писал он в Риме). Переводная литература стала уникальным явлением в нашей стране, неотъемлемой частью нашей культуры — наши Шекспир и его "Гамлет" и многие другие. Зачастую авторы признавали, что перевод на русский только улучшал и облагораживал их оригинал. Мы не боялись конкуренции других культур, включая европейскую. Как отмечал соратник де Голля Андре Мальро (в своей речи в зале Плейель 5 марта 1948 года), наследование культуры означает ее преображение, что мы и делали, начиная с Карамзина и Пушкина.

Мальро также говорил о том, что европейская культура должна быть обращена ко всему человечеству, что вовсе не ново для нас. Культура спасала, в том числе нас в советское время. Пример дает и Франция Прекрасной эпохи, когда Париж ответил на поражение в войне с Пруссией тем, что стал культурным центром мира, а "Сирано" Эдмона Ростана вызвал в стране прилив национальной гордости.

Еще постмодернисты с их тотальным скептицизмом в отношении западной цивилизации пришли к пониманию того, что потребляются не вещи и иная продукция того, что мы сейчас называем креативными индустриями, а бренды их производителей, будь то мода одеваться или кинофильмы. Таким образом, остается сделать следующий шаг и признать то воздействие, которое они оказывают на уровне культуры и самосознания. Для примера можно взять детские сказки и мультфильмы, их сопровождение в форме игрушек в Советском Союзе и в десятилетия тотального западноцентризма после его распада. Нет даже нужды говорить о том, что сознание человека маркируется на этом раннем уровне. То же можно сказать о коммерческой рекламе. Поэтому столь ярко выдаются на этом фоне такие явления, как мультсериал "Маша и Медведь", получивший всемирное признание (всех достал культ насилия и игры с нулевой суммой на уровне человеческих отношений), и реклама ВТБ на телевидении на основе русской классики.

Еще Вирджиния Вульф (в своем эссе "Русская точка зрения") писала о цивилизационной отличности русской литературы от современной ей английской. Оно состоит в том, что наша "проникнута духом человечности", что составляет ее "духовную ауру". А подлинное братское чувство, которое присутствует в ней, "рождает общая боль", что незнакомо английским авторам — и потому слово "брат"(brother) звучит у них "натянуто и искусственно".

Важно сознавать, что речь не идет о высокой культуре и ее творцах, будь то литература, живопись или музыка. Не зря у Пушкина мы находим: "Не продается вдохновение, но можно рукопись продать". Речь о повседневной практике и той комплексной среде, в которой протекает наша жизнь, среде, которая тем не менее должна находиться в гармонии с нашими ценностями и образом жизни, столь мощно утверждаемым на уровне высокой культуры, о которой писала В. Вульф. Свидетельства тому давал русский авангард в своем стремлении доходить до таких "мелочей", как архитектурный дизайн и дизайн нашей мебели.

При этом никто не выступает за закрытость, включая медийно-информационное пространство (оно у нас открыто как никогда — на контрасте с западными странами, элиты которых не выдерживают этой конкуренции: как иначе охарактеризовать запрет телеканала RT, который, надо полагать, был слишком успешен у западной аудитории именно потому, что был в том числе на стороне фактов и правды в атмосфере "постправды"?).

Речь как раз о том, что мы не можем себе позволить оставлять креативное поле противникам и конкурентам, причем не только из стран Запада, хотя весь опыт нашего исторического существования доказывает нашу цивилизационную совместимость. О цивилизационной совместимости России говорят такие факты: участники молодежного клуба RUSFLUENCE, созданного на базе Русского дома в Джакарте, направили свои приветствия и подарки российским военным ветеранам, а бывший глава разведки Индонезии (является крупнейшей по размерам населения мусульманской страной) генерал Хендроприоно призвал к введению этического кодекса для разведок — "философии разведок", дабы их операции были сопряжены с высшими принципами и ценностями и они не занимались террором.

Как и в соцсетях, преимущество имеет тот, кто готов представить свой контент. Именно о контенте и идет речь — контенте, который во всем будет служить выражением наших ценностей и защитой от навязывания нам иных, разрушительных ценностей: мы это видим на примере западного общества, впавшего в системный кризис, составной частью которого является кризис самого либерализма, обнажившего свое тоталитарное дно именно в попытке "отменить" русскую культуру. Само существование России с ее многовековой культурой явно мешает западным элитам скатываться дальше от традиционных ценностей и представлений о красоте: на это указывают отвратительная церемония открытия Олимпийских игр в Париже и в целом стремление западных домов моды извращать традиционные представления в русле субкультуры ЛГБТ+* (например, Balenciaga), что навязывается собственному населению и всему остальному миру.

Запад можно только поблагодарить за то, что он "отозвал" в связи с СВО агентов своего влияния на нашем креативном поле, — это упрощает задачу развития креативных индустрий на подлинно национальной, присущей нам цивилизационной основе.

СВО напоминает о том, что Россия во всех отношениях, включая культуру, всегда была богата провинцией. И тут параллельно с ростом роли регионов в общенациональных делах должна расти и их роль в креативной экономике, посредством не только уже созданных по поручению президента культурно-образовательных кластеров, но и на уровне каждого региона. Идентичность каждого должна сохраняться и развиваться во всех сферах и "этажах" как часть общего многоцветия нашей культуры. Кстати, здесь тоже просматривается наследие Мальро как первого министра культуры Франции: он поставил вопрос о ее децентрализации.

Международное сотрудничество и роль России

В 2030 году, согласно имеющимся прогнозам, на креативную экономику будет приходиться десять процентов мирового ВВП (по паритету покупательной способности). Наибольший рост экономики и населения произойдет в ближайшие 15 лет в четырех макрорегионах Глобального Юга и Востока — Африке южнее Сахары, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и Океании (включая островные Филиппины и Индонезию). А если брать горизонт 2050 года, то на страны Глобального Юга и Востока будет приходиться 70 процентов мирового ВВП. В том числе и поэтому речь идет о том, чтобы вписаться в эти перспективные тренды мирового развития.

Одной из сфер международного сотрудничества служит опыт внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий — комплекс лучших практик, которые позволяют формулировать и запускать меры поддержки креативных индустрий на уровне регионов. Такой стандарт формирует согласованное видение из развития, предоставляет региону соответствующие рекомендации, в том числе по развитию сообщества креативных индустрий, вовлекает руководство региона в этот процесс, создает единую систему показателей оценки развития креативных индустрий в регионе, формулирует шаги по развитию креативной инфраструктуры. Уже 66 регионов подписали соглашения о внедрении такого стандарта, 55 сформировали региональные экспертные группы, а 20 регионов защитили концепции региональных стратегических планов развития этого сектора. В числе проектов — "Клуб продюсеров" (свыше одной тысячи участников) и "Сеть креативной инфраструктуры" (50 регионов запустили такую программу, и 80 объектов инфраструктуры вошли в "Сеть", имеющую целью выстраивание горизонтальной коммуникации на уровне креативных кластеров, пространств и хабов). Запущен конкурс растущих российских брендов #ЗнайНаших. Отмечалось, что именно в регионах находится отправная точка нашей креативной экономики, притом что 80 процентов сегодняшних креаторов в стране — это малый и средний бизнес.

Уже заключено пять соглашений в сфере креативной экономики (Казахстан, Узбекистан и Таиланд), пять зарубежных бизнес-миссий состоялись в 2024 году (Индия, Китай, ОАЭ и Узбекистан). Были запущены Российские международные креативные сезоны, флагманским мероприятием которых и стала конференция в Санкт-Петербурге. Российские международные креативные сезоны предоставляют межгосударственную платформу, в том числе в целях создания новых цепочек разработки, развития и продвижения проектов копродукции и увеличения инвестиционной привлекательности страны. Совместное производство и объединение рынков сбыта — так может выглядеть модель международного сотрудничества. Другими словами, Россия предлагает совместное проектирование будущего на межцивилизационной основе.

Объединенная пленарная сессия "Креативная экономика России. Горизонт 2050" продемонстрировала веру в потенциал нашей страны стать провайдером ценностей и жизненных форматов. Потенциал выхода России на рынки стран-партнеров отметили модераторы сессии — журналист из США Рик Санчес и старший вице-президент банка ПСБ Вера Подгузова. Сотрудничество с партнерами из ведущих незападных объединений позволит сохранить и транслировать культурный код каждой из стран.

Как и ожидалось, конференция в Санкт-Петербурге стала площадкой формирования новых международных стратегий и партнерств бизнеса, органов государственной власти, экспертного сообщества и институтов развития стран БРИКС, СНГ, ШОС и регионов Ближнего Востока и Северной Африки. Она показала, что креативная индустрия переживает бум в современном мире и Россия включилась в эту гонку. Развитие этого сектора — фактор глобальной конкурентоспособности и национального суверенитета, идентичности и формирования национального самосознания страны. Богатое культурное наследие народов России в креативных индустриях соединяется с передовыми технологиями и искусственным интеллектом, открывая новые горизонты их роста. Стало понятно, что важно уметь представлять национальное своеобразие универсальным, современным медиаязыком, притом что, как общепризнано, тот, кого нет в интернете, во многом уже не существует как фактор международного общения. Цель последнего — создавать новые рынки, а не делить существующие. Как отмечали зарубежные участники конференции, мода — это универсальный международный язык, через экспорт она продвигает не только товары, но и идеи, ценности и смыслы.

Так, в странах СНГ принимаются новые законы и создаются кластеры, формируется деловое сообщество, нацеленное на развитие креативных индустрий. Впечатляют достижения стран БРИКС: Китай — крупнейший экспортер креативных товаров, творческие отрасли Бразилии ежегодно генерируют свыше 43 миллиардов долларов, уверенно растет соответствующий экспорт Индии. Иранскими участниками было выдвинуто предложение сформировать в рамках объединения Ассоциацию креативных индустрий. На страны ШОС уже приходится 40 процентов мирового экспорта креативных товаров. Участники сессии сошлись во мнении, что наибольший потенциал для совместного прорыва лежит в сфере анимации, кино, дизайна, игр и музыки. Представители стран Ближнего Востока и Северной Африки на своей сессии также отмечали, что у них на креативные индустрии делается ставка в контексте диверсификации их экономик. Объем рынка цифровой трансформации в регионе в 2024 году оценивался в 55 миллиардов долларов, а к 2034 году он может достичь 418 миллиардов долларов. Россия со своим растущим IT-сектором (объем рынка — 3,5 триллиона рублей, рост за год — 14 процентов) смотрит на этот макрорегион как на перспективного партнера.

Заключение

Современное состояние мире отмечено цивилизационной полифонией. Цивилизации впервые в современной истории оказались ведущими акторами мировой политики. Возник императив, который с негативными последствиями для себя игнорируют на Западе, налаживания межцивилизационного общения как центрального направления развития международных отношений. Необходим учет культурно-цивилизационных факторов в различных сферах международного сотрудничества. И тут важнейшую роль призваны сыграть креативные индустрии, которые являются самовыражением самобытных культур и цивилизаций и в то же время создают сеть их взаимного обогащения. Только естественно, что будет расти их роль в экономике. Сознание этого определяет подход российской власти к опережающему развитию данного перспективного сектора экономики.

И это не только экономические дивиденды и проникновение в суть, душу других цивилизаций, но и реализация собственной миссии России в истории и общих делах человечества. Возможно, что некая роль сводящего, модератора может быть востребована на начальном этапе формирования многополярного миропорядка. Но главное, конечно, — это самовыражение себя, каковыми мы являемся по своей истории и культуре. Не то чтобы мир был беден без нас — мы просто должны в полную силу присутствовать и заявлять о себе на международной арене во всех проявлениях творчества и на уровне современных технологий. У нас это получается. Налицо первые успехи на уровне стратегий и практических дел. Конференция в Санкт-Петербурге, в рамках которой были проведены 52 мероприятия и подписаны девять соглашений о сотрудничестве, помогла сделать важный шаг в этом направлении комплексного международного позиционирования России как самобытной цивилизации с огромным культурным наследием.