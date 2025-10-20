Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр спорта Дагестана не признал вину в убийствах - РИА Новости, 20.10.2025
14:56 20.10.2025
Экс-министр спорта Дагестана не признал вину в убийствах
Экс-министр спорта Дагестана не признал вину в убийствах - РИА Новости, 20.10.2025
Экс-министр спорта Дагестана не признал вину в убийствах
Бывший глава Кизилюрта, экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов, обвиняемый в убийствах, бандитизме и растрате, а также еще семеро фигурантов не признали
происшествия
кизилюрт
республика дагестан
россия
кизилюрт
республика дагестан
россия
происшествия, кизилюрт, республика дагестан, россия
Происшествия, Кизилюрт, Республика Дагестан, Россия
Экс-министр спорта Дагестана не признал вину в убийствах

Экс-министр спорта Дагестана Магомедов и семь фигурантов дела не признали вину

Молоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Бывший глава Кизилюрта, экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов, обвиняемый в убийствах, бандитизме и растрате, а также еще семеро фигурантов не признали вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде, сообщил РИА Новости представитель суда.
Уголовное дело в отношении Магомеда Магомедова, Камила Абдулсамадова, Магомеда Загидова, Темирхана Чачанова, Гамзата Шахабудинова, Халитбега Махачева, Магомеда Абдулкеримова и Ольги Горловой поступило в суд в начале июля. В сентябре суд приступил к слушанию дела по существу в закрытом режиме.
"Все подсудимые свою вину не признали", - сказал собеседник агентства.
Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. В настоящее время помимо обвинения в растрате, Магомедову вменяют бандитизм, незаконный оборот оружия, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом и покушение на убийство.
Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года, а теперь внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Происшествия
 
 
