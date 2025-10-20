https://ria.ru/20251020/bpla-2049487448.html
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 20.10.2025
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
Гусев: на территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА