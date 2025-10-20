Обвиняемые в хищении у петербургского телерадиоагентства обжаловали арест

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Два фигуранта дела о хищении у Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга обжаловали арест, сказано в данных Басманного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Жалобы поступили от блогера Николая Камнева и заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова.

"Апелляционные жалобы зарегистрированы в суде", - сказано в материалах. Дата их рассмотрения пока не назначена.

Ранее суд избрал меру пресечения шестерым фигурантам этого дела. Запрет определенных действия - для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича и бывшего гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Бориса Петрова, домашний арест - для главы "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, арест - для главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, блогера Николая Камнева, заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова.

Как сообщили ранее в СК , они обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете.