Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемые в хищении у петербургского телерадиоагентства обжаловали арест - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/arest-2049458821.html
Обвиняемые в хищении у петербургского телерадиоагентства обжаловали арест
Обвиняемые в хищении у петербургского телерадиоагентства обжаловали арест - РИА Новости, 20.10.2025
Обвиняемые в хищении у петербургского телерадиоагентства обжаловали арест
Два фигуранта дела о хищении у Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга обжаловали арест, сказано в данных Басманного суда Москвы, с... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T18:56:00+03:00
2025-10-20T18:56:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
александр малькевич
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251017/glava-2048886116.html
https://ria.ru/20251015/syutkin-2048325700.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, александр малькевич, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Малькевич, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемые в хищении у петербургского телерадиоагентства обжаловали арест

Двое обвиняемых в хищении у петербургского телерадиоагентства обжаловали арест

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Два фигуранта дела о хищении у Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга обжаловали арест, сказано в данных Басманного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Жалобы поступили от блогера Николая Камнева и заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова.
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Глава Крымского района Кубани обжаловал свой арест
17 октября, 15:08
"Апелляционные жалобы зарегистрированы в суде", - сказано в материалах. Дата их рассмотрения пока не назначена.
Ранее суд избрал меру пресечения шестерым фигурантам этого дела. Запрет определенных действия - для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича и бывшего гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Бориса Петрова, домашний арест - для главы "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, арест - для главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, блогера Николая Камнева, заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова.
Как сообщили ранее в СК, они обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете.
Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили денежные средства фонду в сумме 37,2 миллиона рублей, отметили в СК.
Павел Сюткин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Блогер Сюткин обжаловал арест по делу о фейках
15 октября, 10:14
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр МалькевичСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала