"Дорого обойдется". На Западе испугались из-за аферы с российскими активами
20:20 20.10.2025
"Дорого обойдется". На Западе испугались из-за аферы с российскими активами
План Евросоюза использовать замороженные российские активы обернется ударом по самим жителям ЕС, заявило издание Frankfurter Rundschau. РИА Новости, 20.10.2025
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. План Евросоюза использовать замороженные российские активы обернется ударом по самим жителям ЕС, заявило издание Frankfurter Rundschau.
"За так называемыми “репарационными облигациями” скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам", — отмечается в материале.
СМИ: США уведомили Европу о нежелании использовать российские активы
Вчера, 18:40
По данным FR, схема, помимо сомнений в ее законности, содержит очевидные финансовые риски: Украина сможет вернуть долг ЕС только в том случае, если Россия выплатит ей некие "репарации". Даже сторонники этой инициативы признают, что вероятность дефолта по таким кредитам "почти стопроцентная".
Именно поэтому Евросоюз "почти незаметно" обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам. В результате, подчеркивает издание, за их обеспечение заплатят обычные налогоплательщики, включая граждан Германии.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.
В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
В ЕС оценили шансы договориться по замороженным российским активам
Вчера, 10:11
 
