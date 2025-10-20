Генконсульство в Стамбуле не получало уведомлений о гибели Абакарова

СТАМБУЛ, 20 окт – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле не получало уведомлений от турецких властей о якобы гибели одного из обвиняемых в организации массовых беспорядков в Махачкале в 2023 году Абакара Абакарова, сообщили РИА Новости дипломаты.

Турецкие СМИ со ссылкой на дагестанскую диаспору в Турции сообщили, что в Стамбуле найдено тело убитого неизвестным предполагаемого администратора Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакара Абакарова. При этом государственные СМИ Турции сообщали лишь о том, что 11 октября на вилле в районе Эюпсултан было обнаружено тело иностранца без документов. СМИ отмечали, что вилла была арендована 6 октября, а на следующий день здание покинул некий мужчина с двумя чемоданами.

"Официального обращения со стороны родственников погибшего не поступало, как и уведомления о смерти со стороны турецких властей", - сообщили в генконсульстве.

Обвиняемыми по делу об организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы проходят бывший депутат Госдумы Илья Пономарев *, предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, который ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества). Им предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, финансирования экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.

По данным следствия, 29 октября 2023 года Пономарев, Абакаров и Ахмеднабиев в Telegram размещали публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.

В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.

Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В розыск объявлены трое участников беспорядков.