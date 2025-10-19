Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 380 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 19.10.2025
ВСУ потеряли более 380 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 380 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 380 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
алексеевка
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
алексеевка
днепропетровская область
ВСУ потеряли более 380 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 380 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО "Град"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 380 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Противник (в результате действий "Востока" - ред.) потерял свыше 380 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - говорится в сообщении министерства.
Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Долинка, Егоровка, Дорожнянка в Запорожской области, Алексеевка и Приволье в Днепропетровской области, добавило МО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
