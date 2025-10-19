https://ria.ru/20251019/vsu--2049196016.html
ВСУ потеряли более 380 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 380 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 19.10.2025
ВСУ потеряли более 380 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 380 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.10.2025
