ВС России зачистили более 500 строений при освобождении Полтавки - РИА Новости, 19.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 19.10.2025 (обновлено: 12:40 19.10.2025)
ВС России зачистили более 500 строений при освобождении Полтавки
ВС России зачистили более 500 строений при освобождении Полтавки
Группировка "Восток" освободила подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистила более 500 строений в ходе взятия Полтавки, сообщило... РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
днепропетровская область
Новости
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистила более 500 строений в ходе взятия Полтавки, сообщило Минобороны РФ.
В воскресенье МО объявило об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Противник потерял подготовленный район обороны площадью более 12 квадратных километров. Более 500 строений были зачищены штурмовиками группировки войск "Восток", - говорится в сообщении министерства.
Подразделения группировки продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей, отметило Минобороны.
Специальная военная операция на Украине
 
 
