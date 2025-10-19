https://ria.ru/20251019/vs-2049197490.html
ВС России зачистили более 500 строений при освобождении Полтавки
ВС России зачистили более 500 строений при освобождении Полтавки - РИА Новости, 19.10.2025
ВС России зачистили более 500 строений при освобождении Полтавки
Группировка "Восток" освободила подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистила более 500 строений в ходе взятия Полтавки, сообщило... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T12:39:00+03:00
2025-10-19T12:39:00+03:00
2025-10-19T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_bf7a6c2a6c13edd2d8f305de58b0f894.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251013/zelenskij-2047968968.html
россия
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_02109f04a1a4262dd6de568f7c0a9919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
ВС России зачистили более 500 строений при освобождении Полтавки
Группировка "Восток" зачистила более 500 строений при освобождении Полтавки