Принцу Эндрю запретят появляться на королевских мероприятиях, пишут СМИ - 19.10.2025
01:50 19.10.2025
Принцу Эндрю запретят появляться на королевских мероприятиях, пишут СМИ
Британскому принцу Эндрю запретят появляться на королевских мероприятиях, включая коронацию, сообщает газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.10.2025
в мире, великобритания, китай, лондон, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Великобритания, Китай, Лондон, Джеффри Эпштейн, Карл III
Принц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Британскому принцу Эндрю запретят появляться на королевских мероприятиях, включая коронацию, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
"Эндрю запретят все элементы королевской жизни. Он будет отстранен от публичных и частных королевских мероприятий, включая коронацию", - пишет издание.
Ранее брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю сообщил, что отказался от титула герцога Йоркского на фоне обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и взаимодействии с Китаем.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.
Принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре была найдена мертвой у себя дома в возрасте 41 года в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет.
