21:11 19.10.2025 (обновлено: 23:44 19.10.2025)
Трамп на встрече с Зеленским постоянно ругался, пишут СМИ
Трамп на встрече с Зеленским постоянно ругался, пишут СМИ
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
нато
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато
Трамп на встрече с Зеленским постоянно ругался, пишут СМИ

FT: Трамп на встрече с Зеленским ругался и сбросил карты боевых действий

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Встреча президента США и <...> (Зеленского. — Прим. ред.) то и дело перерастала в перепалку, во время которой Трамп "постоянно ругался". <…> В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине", — сообщает газета.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России, пишут СМИ
Вчера, 20:57
По ее данным, на встрече Трамп приводил тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным во время их последнего телефонного разговора.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, американский лидер, в частности, упомянул, что на следующий день примет Зеленского и учтет в ходе этой встречи соображения, высказанные главой российского государства.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Трамп ранее уже отчитывал Зеленского, когда тот 28 февраля приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Мерц раскрыл, что ему сказал Зеленский после встречи с Трампом
18 октября, 15:09
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
