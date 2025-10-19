Трамп на встрече с Зеленским постоянно ругался, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.