https://ria.ru/20251019/tramp-2049232412.html
Трамп заявил, что не стремится уничтожить Китай пошлинами
Трамп заявил, что не стремится уничтожить Китай пошлинами - РИА Новости, 19.10.2025
Трамп заявил, что не стремится уничтожить Китай пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается "уничтожать" Китай, усиливая давление на Пекин в торговой сфере, отметив также, что по итогам предстоящей... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T18:03:00+03:00
2025-10-19T18:03:00+03:00
2025-10-19T18:29:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_64f46b1428697e42a2d1860f783ea973.jpg
https://ria.ru/20251019/trump-2049232243.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8ccd8513883922778710cbc3beed6072.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, пекин, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пекин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не стремится уничтожить Китай пошлинами
Трамп заявил, что не стремится уничтожить КНР, усиливая давление в торговле