https://ria.ru/20251019/tank-2049159864.html
Российский танк уничтожил пять боевиков ВСУ на Красноармейском направлении
Российский танк уничтожил пять боевиков ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 19.10.2025
Российский танк уничтожил пять боевиков ВСУ на Красноармейском направлении
Российский танк Т-72Б3М уничтожил пятерых боевиков ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости командир танкового батальона Южного военного... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T01:46:00+03:00
2025-10-19T01:46:00+03:00
2025-10-19T01:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
т-72б3м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979077157_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_d1ff7a1f0654e2ee9a1e86d97657dde2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979077157_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_26c6e31e6dcdd8106581367c83dc0cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М
Российский танк уничтожил пять боевиков ВСУ на Красноармейском направлении
Российский Т-72Б3М уничтожил пять боевиков ВСУ на Красноармейском направлении