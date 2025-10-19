Рейтинг@Mail.ru
Заявление Стубба о России вызвало изумление в Финляндии - РИА Новости, 19.10.2025
09:11 19.10.2025
Заявление Стубба о России вызвало изумление в Финляндии
Заявление президента Финляндии Александра Стубба о России удивило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он... РИА Новости, 19.10.2025
Заявление Стубба о России вызвало изумление в Финляндии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявление президента Финляндии Александра Стубба о России удивило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.

"Президент Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта", — говорится в публикации.
Мема добавил, что Стуббу нужно принять реальную политику, идеология изображения России как врага провалилась.

Накануне в интервью BBC глава Финляндии заявил, что необходимо посадить Москву за стол переговоров.

В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
