В Саудовской Аравии появилась мода на путешествия в Россию, сообщили в РСТ

ЭР-РИЯД, 19 окт - РИА Новости. Совершать туристические поездки в Россию уже стало модным в Саудовской Аравии, а открытие новых прямых рейсов многократно усилит эту тенденцию, сообщил РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович.

"Мы начинаем иностранное род-шоу этого проекта в Саудовской Аравии, поскольку путешествия в Россию стали модными у жителей арабских стран", - сказал Войтович.

По его словам, одна из главных причин появления "моды на Россию" в регионе - "взвешенная политика российского МИД в отношении арабо-израильского конфликта".

"Для них это очень важно", - пояснил Войтович.

Он также отметил, что туристов привлекают простота получения электронных виз, комфортный климат и богатая природа, высокий уровень безопасности, и наличие прямых авиаперелетов.

По данным Войтовича, если раньше в Россию арабские гости приезжали в основном из ОАЭ , то после после появления прямых рейсов из Эр-Рияда Москву стал расти поток туристов и из Саудовской Аравии. Он уточнил, что прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву с августа текущего года запустила авиакомпания Flaynas, а с 10 октября прямые перелеты начал национальный перевозчик Saudia

"В 2025 году Россию уже посетило около 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии, но мы ожидаем, что их число достигнет 250 тысяч человек в год", - рассказал Войтович.

Сочи. По его словам, в 2026 году ожидается запуск новых прямых авиарейсов: в Москву из Джидды , а также из Эр-Рияда в Санкт-Петербург