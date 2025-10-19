В Саудовской Аравии появилась мода на путешествия в Россию, сообщили в РСТ

ЭР-РИЯД, 19 окт - РИА Новости. Совершать туристические поездки в Россию уже стало модным в Саудовской Аравии, а открытие новых прямых рейсов многократно усилит эту тенденцию, сообщил РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович.
РСТ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) презентует в Саудовской Аравии приложение для туристов в России Visit Russia.
"Мы начинаем иностранное род-шоу этого проекта в Саудовской Аравии, поскольку путешествия в Россию стали модными у жителей арабских стран", - сказал Войтович.
По его словам, одна из главных причин появления "моды на Россию" в регионе - "взвешенная политика российского МИД в отношении арабо-израильского конфликта".
"Для них это очень важно", - пояснил Войтович.
Он также отметил, что туристов привлекают простота получения электронных виз, комфортный климат и богатая природа, высокий уровень безопасности, и наличие прямых авиаперелетов.
По данным Войтовича, если раньше в Россию арабские гости приезжали в основном из ОАЭ, то после после появления прямых рейсов из Эр-Рияда в Москву стал расти поток туристов и из Саудовской Аравии. Он уточнил, что прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву с августа текущего года запустила авиакомпания Flaynas, а с 10 октября прямые перелеты начал национальный перевозчик Saudia.
"В 2025 году Россию уже посетило около 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии, но мы ожидаем, что их число достигнет 250 тысяч человек в год", - рассказал Войтович.
По его словам, в 2026 году ожидается запуск новых прямых авиарейсов: в Москву из Джидды, а также из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи.
Войтович отметил, что сейчас главным препятствием на пути арабских туристов в Россию является отсутствие у них достоверной информации, а приложение Visit Russia поможет решить эту проблему. Пока его нет в магазинах приложений, но уже доступна веб-версия. Пользователи получат доступ к множеству сервисов в "одном окне": покупке авиабилетов, оформлению электронной визы, бронированию отелей, и экскурсий, картам, навигатору, а также круглосуточной поддержке говорящего на 36 языках помощника - гида на базе искусственного интеллекта.
