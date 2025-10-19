В Росстандарте рассказали о интересе стран БРИКС к российским ГОСТам

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Многие страны БРИКС интересуются российскими стандартами в различных отраслях, Индия, например, активно применяет у себя российские ГОСТы в области искусственного интеллекта, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Кроме того, целым рядом российских стандартов заинтересовались китайские коллеги. В перечень взаимно признаваемых стандартов попали ряд ГОСТов по авиастроению, требованиям к угольной продукции, методам испытания углей, цифровым двойникам изделий, методам испытания пищевой продукции, например, растительных масел.

"Это не значит, что они используют все наши стандарты, но определенные ГОСТы вызывают у них интерес. То, что мы даем возможность прямого применения, способствует продвижению отечественных технологий", - отметил Шалаев.