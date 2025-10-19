Рейтинг@Mail.ru
В Росстандарте рассказали о интересе стран БРИКС к российским ГОСТам - РИА Новости, 19.10.2025
01:27 19.10.2025
В Росстандарте рассказали о интересе стран БРИКС к российским ГОСТам
В Росстандарте рассказали о интересе стран БРИКС к российским ГОСТам
Многие страны БРИКС интересуются российскими стандартами в различных отраслях, Индия, например, активно применяет у себя российские ГОСТы в области... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T01:27:00+03:00
2025-10-19T01:27:00+03:00
в мире
В Росстандарте рассказали о интересе стран БРИКС к российским ГОСТам

Индия активно применяет российские ГОСТы в сфере искусственного интеллекта

© Фото : пресс-служба РосстандартаСтенд "Росстандарта"
Стенд Росстандарта - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : пресс-служба Росстандарта
Стенд "Росстандарта". Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Многие страны БРИКС интересуются российскими стандартами в различных отраслях, Индия, например, активно применяет у себя российские ГОСТы в области искусственного интеллекта, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
"В прошлом году, когда Россия председательствовала в БРИКС, был выработан формат взаимодействия, когда государства объединения получают доступ к интересующим их стандартам друг друга … Индия активно интересуется и участвует, кстати говоря, в применении наших стандартов в сфере искусственного интеллекта", - сказал Шалаев.
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ
6 июля, 22:49
Кроме того, целым рядом российских стандартов заинтересовались китайские коллеги. В перечень взаимно признаваемых стандартов попали ряд ГОСТов по авиастроению, требованиям к угольной продукции, методам испытания углей, цифровым двойникам изделий, методам испытания пищевой продукции, например, растительных масел.
Ираном работа идёт в отношении целого ряда позиций по нефтегазовому оборудованию, по средствам измерения", - добавил Шалаев.
Он рассказал, что с 2020-2021 годов интерес к российским ГОСТам со стороны зарубежных партнеров возрос в разы. Такую ситуацию руководитель Росстандарта сравнил с 70-80-ми годами, когда советские стандарты в высокотехнологичных отраслях промышленности были абсолютными лидерами.
Сейчас, по его словам, многим странам постсоветского пространства, и не только, были переданы фонды российских стандартов для прямого применения. В частности, фонды получили Узбекистан, Таджикистан, Кыргызская Республика, Монголия, ряд государств глобального юга, африканских и южноазиатских стран.
"Это не значит, что они используют все наши стандарты, но определенные ГОСТы вызывают у них интерес. То, что мы даем возможность прямого применения, способствует продвижению отечественных технологий", - отметил Шалаев.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
НБР должен быть лидером в области развития ИИ, заявил Силуанов
4 июля, 18:00
 
