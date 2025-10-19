https://ria.ru/20251019/rosstandart-2049159186.html
В Росстандарте рассказали о интересе стран БРИКС к российским ГОСТам
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Многие страны БРИКС интересуются российскими стандартами в различных отраслях, Индия, например, активно применяет у себя российские ГОСТы в области искусственного интеллекта, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
"В прошлом году, когда Россия
председательствовала в БРИКС
, был выработан формат взаимодействия, когда государства объединения получают доступ к интересующим их стандартам друг друга … Индия
активно интересуется и участвует, кстати говоря, в применении наших стандартов в сфере искусственного интеллекта", - сказал Шалаев
.
Кроме того, целым рядом российских стандартов заинтересовались китайские коллеги. В перечень взаимно признаваемых стандартов попали ряд ГОСТов по авиастроению, требованиям к угольной продукции, методам испытания углей, цифровым двойникам изделий, методам испытания пищевой продукции, например, растительных масел.
"С Ираном
работа идёт в отношении целого ряда позиций по нефтегазовому оборудованию, по средствам измерения", - добавил Шалаев.
Он рассказал, что с 2020-2021 годов интерес к российским ГОСТам со стороны зарубежных партнеров возрос в разы. Такую ситуацию руководитель Росстандарта
сравнил с 70-80-ми годами, когда советские стандарты в высокотехнологичных отраслях промышленности были абсолютными лидерами.
Сейчас, по его словам, многим странам постсоветского пространства, и не только, были переданы фонды российских стандартов для прямого применения. В частности, фонды получили Узбекистан
, Таджикистан
, Кыргызская Республика, Монголия
, ряд государств глобального юга, африканских и южноазиатских стран.
"Это не значит, что они используют все наши стандарты, но определенные ГОСТы вызывают у них интерес. То, что мы даем возможность прямого применения, способствует продвижению отечественных технологий", - отметил Шалаев.