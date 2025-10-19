В Петербурге мать, бросившую младенца в коляске, заключили под стражу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Мать, бросившую своего новорожденного ребенка в коляске, заключили под стражу в Петербурге по обвинению в покушении на убийство, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яны Шпаковской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пункта в части 2 статьи 105 (попытка убийства) УК РФ . Срок меры - 15.12.2025", - сообщает пресс-служба в Telegram-канале

Следствие полагает, что утром 17 сентября Шпаковская оставила свою малолетнюю дочь 2025 года рождения на территории контейнерной мусорной площадки в Московском районе города. В пресс-службе судов указали, что женщина была задержана 18 октября, ей предъявлено обвинение.

"Указала, что не желала зла своему ребенку, убивать его не хотела. Просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", - добавили в пресс-службе.