Патриарх Кирилл наградил командующего войсками ЮВО Александра Санчика

Храмовый комплекс включает в себя каменный храм Георгия Победоносца с криптовым храмом сорока мучеников Севастийских, малый деревянный храм Иоанна Воина, Георгиевский сад с озером, крытую купель, летний театр, детскую и спортивную площадки, ротонду, стелу святого Георгия и лавандовую аллею Воинской Славы. Общая площадь приходской территории вместе с парковой зоной составляет 3,5 гектара. На приходе действуют воскресная школа, сестричество во имя святого Иоанна Воина, духовно-патриотический центр Георгия Победоносца, ремесленнический центр, иконописная и флористическая мастерская, дошкольный развивающий центр, молодежный православный клуб, театральная студия, школа звонарей, смальтоварня.