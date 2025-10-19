Патриарх Кирилл наградил командующего войсками ЮВО Александра Санчика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил генерал-полковника, командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) Александра Санчика орденом святого благоверного великого князя Димитрия Донского III степени, Герой России, генерал армии Александр Дворников удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского II степени, награждение прошло в храме святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси в воскресенье освятил храм святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону - Главный воинский храм Южного военного округа. На литургии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, полпред президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов, заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.
После божественной литургии патриарх лично наградил Санчика орденом святого благоверного великого князя Димитрия Донского III степени и Дворникова - орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени "во внимание к делам Русской православной церкви".
Ордена преподобного Серафима Саровского III степени удостоился епископ Шахтинский и Миллеровский Симон (Морозов) "во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием". Настоятель храма святого Георгия Победоносца, протоиерей Валерий Волощук отмечен орденом святого благоверного великого князя Димитрия Донского II степени, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
Приход в честь святого Георгия Победоносца образован в 2002 году по инициативе полномочного представителя президента России в ЮФО, Героя России, генерала армии Виктора Казанцева. Как говорится на сайте храма, в 2003 году была воздвигнута деревянная церковь в честь святого мученика Иоанна Воина, в 2012 году начали строить каменную - в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Статус Главного православного воинского храма ЮВО был присвоен храму в 2021 году по ходатайству Дворникова.
Храмовый комплекс включает в себя каменный храм Георгия Победоносца с криптовым храмом сорока мучеников Севастийских, малый деревянный храм Иоанна Воина, Георгиевский сад с озером, крытую купель, летний театр, детскую и спортивную площадки, ротонду, стелу святого Георгия и лавандовую аллею Воинской Славы. Общая площадь приходской территории вместе с парковой зоной составляет 3,5 гектара. На приходе действуют воскресная школа, сестричество во имя святого Иоанна Воина, духовно-патриотический центр Георгия Победоносца, ремесленнический центр, иконописная и флористическая мастерская, дошкольный развивающий центр, молодежный православный клуб, театральная студия, школа звонарей, смальтоварня.
