Депутат ПМР допустил смену режима Санду после встречи Путина и Трампа
ТИРАСПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов предположил возможную смену режима Майи Санду в Кишиневе после ожидаемой встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште.
В четверг состоялся телефонный разговор Путина и Трампа - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
"Можно ожидать диалог США и РФ по смене режима в Молдове – примерно, как это было в 2019 году при свержении режима Владимира Плахотнюка, когда от олигарха потребовали экстренно покинуть страну", - сказал Сафонов в беседе с РИА Новости.
По его словам, встреча лидеров России
и США
выглядит как политический щелчок по носу покровителей кишинёвского режима и лично Майи Санду
– президента Франции Эммануэля Макрона
, премьера Великобритании Кира Стармера
, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
и других.
"Речь идёт о разделе сфер влияния в Молдове
, а также об утверждении в Кишинёве
вменяемого режима, который соблюдал бы основные демократические нормы, а также не являлся бы фанатичной марионеткой в руках евроглобалистов, готовящихся к большой войне в Европе", - отметил Сафонов.