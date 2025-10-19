Депутат ПМР допустил смену режима Санду после встречи Путина и Трампа

ТИРАСПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов предположил возможную смену режима Майи Санду в Кишиневе после ожидаемой встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште.

В четверг состоялся телефонный разговор Путина и Трампа - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.

"Можно ожидать диалог США и РФ по смене режима в Молдове – примерно, как это было в 2019 году при свержении режима Владимира Плахотнюка, когда от олигарха потребовали экстренно покинуть страну", - сказал Сафонов в беседе с РИА Новости.