Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 19.10.2025 (обновлено: 14:59 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/minprosveschenie-2049208167.html
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах - РИА Новости, 19.10.2025
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах
Говоря об идее увеличить срок обучения в школах, следует изучить возможные риски, сообщило Минпросвещения. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T14:31:00+03:00
2025-10-19T14:59:00+03:00
общество
россия
владислав гриб
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564516593_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_debf0df3304e6449feedb4b96da5c983.jpg
https://ria.ru/20251010/obrazovanie-2047419763.html
https://ria.ru/20250812/obuchenie-2034740212.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564516593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4c2a791af6d52f3f1d6cef53418feac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владислав гриб, образование
Общество, Россия, Владислав Гриб, Образование
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах

Минпросвещения призвало изучить риски введения 12-летнего обучения в школах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ученики во время урока . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Говоря об идее увеличить срок обучения в школах, следует изучить возможные риски, сообщило Минпросвещения.
"Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества", — заявило ведомство.
Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования
10 октября, 03:44

С предложением увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, начинать учебу следует с шести лет.

Министерство отметило, что одиннадцатилетнее образование позволяет эффективно осваивать школьную программу. Она выстроена так, чтобы соответствовать возрасту учеников и учитывать особенности развития каждого.
Существующие механизмы обеспечивают высокий стандарт образования и соблюдают принцип доступности для всех, добавило ведомство.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Госдуме предложили ввести платное школьное образование для иностранцев
12 августа, 10:43
 
ОбществоРоссияВладислав ГрибОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала