Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах - РИА Новости, 19.10.2025
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах
Говоря об идее увеличить срок обучения в школах, следует изучить возможные риски, сообщило Минпросвещения. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T14:31:00+03:00
2025-10-19T14:31:00+03:00
2025-10-19T14:59:00+03:00
общество
россия
владислав гриб
образование
Общество, Россия, Владислав Гриб, Образование
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах
Минпросвещения призвало изучить риски введения 12-летнего обучения в школах
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Говоря об идее увеличить срок обучения в школах, следует изучить возможные риски, сообщило Минпросвещения.
"Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества", — заявило ведомство.
С предложением увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, начинать учебу следует с шести лет.
Министерство отметило, что одиннадцатилетнее образование позволяет эффективно осваивать школьную программу. Она выстроена так, чтобы соответствовать возрасту учеников и учитывать особенности развития каждого.
Существующие механизмы обеспечивают высокий стандарт образования и соблюдают принцип доступности для всех, добавило ведомство.