Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Франции не исключил, что Лувр ограбили иностранцы - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 19.10.2025дополняется ...
https://ria.ru/20251019/luvr-2049225835.html
Глава МВД Франции не исключил, что Лувр ограбили иностранцы
Глава МВД Франции не исключил, что Лувр ограбили иностранцы - РИА Новости, 19.10.2025
Глава МВД Франции не исключил, что Лувр ограбили иностранцы
Глава МВД Франции не исключает, что ограбившие парижский Лувр преступники могли быть иностранцами РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T17:04:00+03:00
2025-10-19T17:04:00+03:00
министерство внутренних дел франции
лувр
париж
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049204303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14754f822e92a9bc689e7bd5f6e22bd2.jpg
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049204303_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_f3db61b47fb7dc651e32a0c31a1b9c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел франции, лувр, париж, в мире
Министерство внутренних дел Франции, Лувр, Париж, В мире
Глава МВД Франции не исключил, что Лувр ограбили иностранцы

Глава МВД Франции не исключил, что ограбившие Лувр преступники были иностранцами

© AP Photo / Alexander TurnbullПодъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Alexander Turnbull
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
Глава МВД Франции не исключает, что ограбившие парижский Лувр преступники могли быть иностранцами
 
Министерство внутренних дел ФранцииЛуврПарижВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала