Эксперт рассказал, почему США не могут отказаться от блокады Кубы - РИА Новости, 19.10.2025
07:43 19.10.2025
Эксперт рассказал, почему США не могут отказаться от блокады Кубы
Эксперт рассказал, почему США не могут отказаться от блокады Кубы
Эксперт рассказал, почему США не могут отказаться от блокады Кубы

© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкЦентр Гаваны
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
Центр Гаваны. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости, Олег Краев. Вашингтон не может отказаться от блокады Кубы, которую воспринимает как экзистенциального врага, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков в связи с 65-й годовщиной установления Соединенными Штатами эмбарго в отношении этого островного государства.
Девятнадцатого октября 1960 года США в ответ на экспроприацию властями Кубы работавших на острове американских предприятий ввели против нее торговое эмбарго.
Порт в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Санкции США обходятся Кубе в 15 тысяч долларов в минуту
03:53
"Для всех администраций США блокада Кубы – это некий геополитический бренд, отказаться от которого Соединенные Штаты не в силах, так как по-прежнему воспринимают Кубу как своего экзистенциального врага", - поделился собеседник агентства.
Пятаков полагает, что за счет оказания давления на Гавану Вашингтон пытается укрепить собственный имидж сверхдержавы, пренебрегающей позицией мирового большинства.
"Репутация - это последнее, о чем думают США, сохраняя блокаду на фоне её отторжения международным сообществом. Для Вашингтона пренебрежение позицией большинства – это тоже своего рода фактор поддержания имиджа "мирового господина", - считает эксперт ИЛА РАН.
Также латиноамериканист предположил, что оказываемое на Кубу санкционное давление и ее устойчивость перед ним говорят "о скрытых и во многом слабоизученных сильных сторонах кубинской как политической, так и экономической модели социализма".
Гавана, флаг Кубы и России - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россия и Куба обсудили восстановление энергетического потенциала республики
16 октября, 22:09
Национализация иностранных компаний на Кубе произошла в 1959-1960 годах после Кубинской революции 1959 года. Этот процесс стал одной из ключевых причин обострения отношений между Кубой и США, которые до революции контролировали значительную часть сахарной промышленности, телекоммуникаций, банковской сферы, железных дорог и других стратегических отраслей острова.
Аграрная реформа Фиделя Кастро ограничила владение землей для частных компаний, что привело к конфискации крупных сельскохозяйственных угодий, принадлежащих американским корпорациям, включая United Fruit Company, а с массовой национализацией всех крупных американских предприятий в августе-октябре 1960 года были экспроприированы банки, нефтеперерабатывающие заводы (включая Texaco, Shell и Esso), электрические компании, сахарные фабрики и другие предприятия.
Вскоре после введения эмбарго США в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения с Кубой. В 1962 году Вашингтон ужесточил санкции, запретив почти всю торговлю с островом, что значительно ударило по экономике Кубы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве
15 октября, 19:52
 
