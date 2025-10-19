Эксперт рассказал, почему США не могут отказаться от блокады Кубы

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости, Олег Краев. Вашингтон не может отказаться от блокады Кубы, которую воспринимает как экзистенциального врага, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков в связи с 65-й годовщиной установления Соединенными Штатами эмбарго в отношении этого островного государства.

Девятнадцатого октября 1960 года США в ответ на экспроприацию властями Кубы работавших на острове американских предприятий ввели против нее торговое эмбарго.

"Для всех администраций США блокада Кубы – это некий геополитический бренд, отказаться от которого Соединенные Штаты не в силах, так как по-прежнему воспринимают Кубу как своего экзистенциального врага", - поделился собеседник агентства.

Пятаков полагает, что за счет оказания давления на Гавану Вашингтон пытается укрепить собственный имидж сверхдержавы, пренебрегающей позицией мирового большинства.

"Репутация - это последнее, о чем думают США, сохраняя блокаду на фоне её отторжения международным сообществом. Для Вашингтона пренебрежение позицией большинства – это тоже своего рода фактор поддержания имиджа "мирового господина", - считает эксперт ИЛА РАН

Также латиноамериканист предположил, что оказываемое на Кубу санкционное давление и ее устойчивость перед ним говорят "о скрытых и во многом слабоизученных сильных сторонах кубинской как политической, так и экономической модели социализма".

Национализация иностранных компаний на Кубе произошла в 1959-1960 годах после Кубинской революции 1959 года. Этот процесс стал одной из ключевых причин обострения отношений между Кубой и США, которые до революции контролировали значительную часть сахарной промышленности, телекоммуникаций, банковской сферы, железных дорог и других стратегических отраслей острова.

Аграрная реформа Фиделя Кастро ограничила владение землей для частных компаний, что привело к конфискации крупных сельскохозяйственных угодий, принадлежащих американским корпорациям, включая United Fruit Company, а с массовой национализацией всех крупных американских предприятий в августе-октябре 1960 года были экспроприированы банки, нефтеперерабатывающие заводы (включая Texaco, Shell и Esso), электрические компании, сахарные фабрики и другие предприятия.