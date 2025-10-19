Рейтинг@Mail.ru
11:35 19.10.2025 (обновлено: 16:34 19.10.2025)
Си Цзиньпин поздравил главу тайваньской партии "Гоминьдан" с избранием
в мире, китай, тайвань, пекин, си цзиньпин, гоминьдан
В мире, Китай, Тайвань, Пекин, Си Цзиньпин, Гоминьдан
ПЕКИН, 19 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на должность председателя оппозиционной тайваньской партии "Гоминьдан", выступающей за диалог с Пекином, сообщает Центральное телевидение Китая.
Чжэн Ливэнь в субботу была избрана на должность главы партии "Гоминьдан" с результатом 50,15%, набрав 65 122 голоса. Она стала второй женщиной, возглавившей это объединение.
"Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин 19 октября направил поздравительное послание Чжэн Ливэнь в связи с ее избранием на пост председателя партии "Гоминьдан", — сообщает телеканал.
Китайский лидер отметил, что на протяжении многих лет обе партии, "опираясь на общую политическую основу, заключающуюся в приверженности "Консенсусу 1992 года" и противодействии независимости Тайваня", содействовали развитию обменов и сотрудничества между двумя берегами Тайваньского пролива, стремясь к поддержанию мира и стабильности. По его словам, это "принесло позитивные результаты".
Си Цзиньпин выразил надежду, что КПК и" Гоминьдан" сохранят общую политическую основу, будут углублять обмены и сотрудничество, содействовать общему развитию и продвижению воссоединения, отстаивать фундаментальные интересы соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и совместно работать над созданием светлого будущего для китайской нации.
Чжэн Ливэнь ранее дважды была членом Законодательного Юаня (высшего законодательного органа Тайваня) — с 2008 по 2012 год и с 2020 по 2024 год.
До вступления в "Гоминьдан" в 2005 году Чжэн Ливэнь состояла в Демократической прогрессивной партии Тайваня, которая является главным политическим конкурентом партии, которую она возглавила в субботу. В телевизионных дебатах 11 октября она заявила, что одним из приоритетов ее партии является достижение мира между "Гоминьданом" и Коммунистической партией Китая, а в случае избрания она будет рада встретиться с Си Цзиньпином.
"Консенсус 1992 года" — договоренность о том, что Пекин и Тайбэй должны придерживаться принципа "одного Китая". Нынешний глава администрации Тайваня Лай Циндэ его отвергает.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
В миреКитайТайваньПекинСи ЦзиньпинГоминьдан
 
 
