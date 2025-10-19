Си Цзиньпин поздравил главу тайваньской партии "Гоминьдан" с избранием

ПЕКИН, 19 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на должность председателя оппозиционной тайваньской партии "Гоминьдан", выступающей за диалог с Пекином, сообщает Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на должность председателя оппозиционной тайваньской партии "Гоминьдан", выступающей за диалог с Пекином, сообщает Центральное телевидение Китая

Чжэн Ливэнь в субботу была избрана на должность главы партии " Гоминьдан " с результатом 50,15%, набрав 65 122 голоса. Она стала второй женщиной, возглавившей это объединение.

"Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин 19 октября направил поздравительное послание Чжэн Ливэнь в связи с ее избранием на пост председателя партии "Гоминьдан", — сообщает телеканал.

Китайский лидер отметил, что на протяжении многих лет обе партии, "опираясь на общую политическую основу, заключающуюся в приверженности "Консенсусу 1992 года" и противодействии независимости Тайваня", содействовали развитию обменов и сотрудничества между двумя берегами Тайваньского пролива, стремясь к поддержанию мира и стабильности. По его словам, это "принесло позитивные результаты".

Си Цзиньпин выразил надежду, что КПК и" Гоминьдан" сохранят общую политическую основу, будут углублять обмены и сотрудничество, содействовать общему развитию и продвижению воссоединения, отстаивать фундаментальные интересы соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и совместно работать над созданием светлого будущего для китайской нации.

Чжэн Ливэнь ранее дважды была членом Законодательного Юаня (высшего законодательного органа Тайваня ) — с 2008 по 2012 год и с 2020 по 2024 год.

До вступления в "Гоминьдан" в 2005 году Чжэн Ливэнь состояла в Демократической прогрессивной партии Тайваня, которая является главным политическим конкурентом партии, которую она возглавила в субботу. В телевизионных дебатах 11 октября она заявила, что одним из приоритетов ее партии является достижение мира между "Гоминьданом" и Коммунистической партией Китая , а в случае избрания она будет рада встретиться с Си Цзиньпином.

"Консенсус 1992 года" — договоренность о том, что Пекин Тайбэй должны придерживаться принципа "одного Китая". Нынешний глава администрации Тайваня Лай Циндэ его отвергает.