Рейтинг@Mail.ru
Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет, заявила Кнайсль - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/evropa-2049165351.html
Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет, заявила Кнайсль
Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет, заявила Кнайсль - РИА Новости, 19.10.2025
Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет, заявила Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T04:04:00+03:00
2025-10-19T04:04:00+03:00
в мире
австрия
россия
швейцария
карин кнайсль
юрий ушаков
владимир путин
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg
https://ria.ru/20251018/avstriya-2049119860.html
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044173632.html
австрия
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe14e61ca1be7d7c398a5e719fe0f030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, россия, швейцария, карин кнайсль, юрий ушаков, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, нато, вооруженные силы украины
В мире, Австрия, Россия, Швейцария, Карин Кнайсль, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет, НАТО, Вооруженные силы Украины
Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет, заявила Кнайсль

Кнайсль: Австрия утратила нейтралитет, допуская транзит оружия для нужд ВСУ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтралитет.
"И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета", - сказала экс-министр, комментируя выбор Венгрии в качестве площадки для саммита России и США.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России, пишет APA
Вчера, 17:50
Кнайсль упомянула, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд ВСУ, хотя во время прошлых конфликтов "Австрия, как де-юре нейтральная страна, никогда не допускала транзит оружия".
В четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Лавров и глава МИД Швейцарии проводят переговоры на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лавров указал главе МИД Швейцарии на потерю нейтралитета у страны
25 сентября, 02:54
 
В миреАвстрияРоссияШвейцарияКарин КнайсльЮрий УшаковВладимир ПутинСанкт-Петербургский государственный университетНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала