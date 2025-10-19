МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтралитет.

"И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета", - сказала экс-министр, комментируя выбор Венгрии в качестве площадки для саммита России и США.

Кнайсль упомянула, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд ВСУ, хотя во время прошлых конфликтов "Австрия, как де-юре нейтральная страна, никогда не допускала транзит оружия".