ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 19 окт - РИА Новости. Европейские лидеры обязательно сделают всё возможное, чтобы попытаться сорвать встречу лидеров России и США в Будапеште, потому что большинство политиков в ЕС нацелены на продолжение конфликта на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.