ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.10.2025
14:10 19.10.2025
ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа, заявил Сийярто
ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа, заявил Сийярто
в мире
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
юрий ушаков
евросоюз
венгрия
россия
будапешт
в мире, венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, юрий ушаков, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Юрий Ушаков, Евросоюз
БУДАПЕШТ, 19 окт - РИА Новости. Европейские лидеры обязательно сделают всё возможное, чтобы попытаться сорвать встречу лидеров России и США в Будапеште, потому что большинство политиков в ЕС нацелены на продолжение конфликта на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы можем быть уверены, что подавляющее большинство политиков Евросоюза сделают всё возможное в ближайшие недели или дни, чтобы этот саммит не состоялся, потому что, если он состоится, это даст шанс на мир, а они заинтересованы в продолжении войны", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
WSJ: США планируют больше совещаний с Россией, чем до саммита на Аляске
Вчера, 12:09
По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - единственный политик в Европе, который "смог построить и поддерживать сотрудничество, основанное на взаимном уважении, как с американским, так и с российским президентом", поэтому Будапешт и был выбран площадкой для мирного саммита.
Практически все страны ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, проводят "провоенную политику": представляют конфликт на Украине как свой собственный, готовятся к войне и хотят перевести ЕС в военный режим, вооружить Украину и финансировать ее за счёт средств европейцев, в то время как Венгрия организует мирный саммит, отметил Сийярто.
В четверг лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Это будет победа". На Западе раскрыли последствия встречи Путина и Трампа
18 октября, 19:56
 
