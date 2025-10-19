Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, к чему привело новое решение Трампа о Путине
04:58 19.10.2025 (обновлено: 05:08 19.10.2025)
На Западе раскрыли, к чему привело новое решение Трампа о Путине
На Западе раскрыли, к чему привело новое решение Трампа о Путине - РИА Новости, 19.10.2025
На Западе раскрыли, к чему привело новое решение Трампа о Путине
Решение президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным заставит европейских политиков умолять главу Белого дома не идти РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T04:58:00+03:00
2025-10-19T05:08:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
дональд трамп
владимир путин
виктор орбан
нато
россия
сша
будапешт
в мире, россия, сша, будапешт, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан, нато
В мире, Россия, США, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Путин, Виктор Орбан, НАТО
На Западе раскрыли, к чему привело новое решение Трампа о Путине

Христофору: ЕС и неоконсерваторы будут умолять Трампа не идти навстречу Путину

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным заставит европейских политиков умолять главу Белого дома не идти на уступки его коллеге, заявил в соцсети X кипрский журналист Алекс Христофору.
"Европейские лидеры в течение следующих двух недель будут звонить Трампу без остановки, 24 часа в сутки семь дней в неделю. (Президент Финляндии Александр. — Прим. ред.) Стубб и (генсек НАТО Марк. — Прим. ред.) Рютте, вероятно, будут на следующем рейсе в Вашингтон, чтобы умолять о встрече с Трампом. Послание европейцев и неоконсерваторов Трампу: "Путин плохой, Орбан плохой, пожалуйста, не оставляй нас, папа", — написал он.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
СМИ узнали, как в ЕС отнеслись к идее о встрече Путина и Трампа в Венгрии
Вчера, 10:14
В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Западе рассказали, что задумали в ЕС перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 16:19
 
