Делегацию от России на конференции в ООН по климату возглавит Эдельгериев

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Делегацию России на климатической конференции ООН в Бразилии возглавит спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.