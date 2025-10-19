Рейтинг@Mail.ru
Делегацию от России на конференции в ООН по климату возглавит Эдельгериев - РИА Новости, 19.10.2025
08:09 19.10.2025
Делегацию от России на конференции в ООН по климату возглавит Эдельгериев
Руслан Эдельгериев
Руслан Эдельгериев . Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Делегацию России на климатической конференции ООН в Бразилии возглавит спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.
Ранее в октябре помощник президента Юрий Ушаков выразил сомнение в том, что российский лидер Владимир Путин лично посетит Бразилию для участия в конференции. Как объяснил Ушаков, в этом контексте сохраняются проблемы, связанные с Международным уголовным судом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин прокомментировал изменения климата
15 сентября, 15:40
"Исходим из того, что главой российской делегации является помощник президента, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев", - сказал Кононученко агентству на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30 РКИК ООН/COP30) пройдет в бразильском Белене 10-21 ноября.
РИА Новости выступило информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Вопросы климата касаются России в первую очередь, заявил Путин
20 февраля 2024, 21:14
 
