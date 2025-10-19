Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге два автобуса столкнулись на остановке - РИА Новости, 19.10.2025
12:34 19.10.2025
В Петербурге два автобуса столкнулись на остановке
В Петербурге два автобуса столкнулись на остановке - РИА Новости, 19.10.2025
В Петербурге два автобуса столкнулись на остановке
Два автобуса столкнулись в воскресенье утром на улице Савушкина в Санкт-Петербурге, госпитализированы трое пассажиров, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.10.2025
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге два автобуса столкнулись на остановке

В Петербурге 2 автобуса столкнулись на остановке, госпитализированы 3 пассажира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Два автобуса столкнулись в воскресенье утром на улице Савушкина в Санкт-Петербурге, госпитализированы трое пассажиров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Сегодня в 8.00 около дома 128 по улице Савушкина на остановке произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате ДТП трое пассажиров с различными травмами госпитализированы", – говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка.
