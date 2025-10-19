Глава РФПИ задался вопросом, зачем Украина сливает информацию с переговоров

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, зачем украинская делегация "сливает" конфиденциальную информацию с переговоров с Белым домом "приятелям" из Европы и прессе.