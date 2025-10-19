Рейтинг@Mail.ru
08:00 19.10.2025 (обновлено: 08:01 19.10.2025)
"Нет зацепок". Что кроется за исчезновением детей на Урале
"Нет зацепок". Что кроется за исчезновением детей на Урале
В нулевые Тюменскую область потрясла серия исчезновений школьников: Эдика Алимбаева так и не дождались в спортивной секции, Настя Ложкина пропала по пути в... РИА Новости, 19.10.2025
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
общество
"Нет зацепок". Что кроется за исчезновением детей на Урале

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Мария Марикян. В нулевые Тюменскую область потрясла серия исчезновений школьников: Эдика Алимбаева так и не дождались в спортивной секции, Настя Ложкина пропала по пути в магазин, а Аня Анисимова не появилась на уроках. При странных обстоятельствах пропали и другие дети. Прошли годы — но зацепок никаких, при этом поиски преступника продолжаются.

"Исчезла посреди бела дня"

Двенадцатого октября 2010-го шестиклассница Анна Анисимова отправилась в школу раньше обычного — чтобы успеть на дежурство в столовую. Она училась во вторую смену. Родители заподозрили неладное к вечеру, когда Аня не вернулась домой в положенное время. Впоследствии выяснилось, что на уроках ее вообще не было.
В последний раз девочку видели в районе улиц Льва Толстого и Пролетарской. Весть об исчезновении быстро разлетелась — на поиски бросились и полицейские, и волонтеры.
"У меня тогда была юридическая фирма. Слышал мельком о случившемся, но без подробностей. Вскоре мне позвонил знакомый, действующий сотрудник полиции. Попросил поучаствовать — и я подключился. Был, скажем так, связующим звеном между волонтерами и полицейскими, координировал действия, поскольку поначалу была неразбериха", — рассказывает очевидец тех событий Андрей Крамарский.
Тысячи волонтеров сутками напролет прочесывали метр за метром город и окрестности. Безуспешно. Проходили месяцы, число добровольцев сокращалось. "Все же у каждого своя жизнь — работа, обязательства. Понятное дело, волонтеры не могли искать в том же темпе в силу разных обстоятельств", — отмечает собеседник РИА Новости.
Припомнили и других пропавших детей. Так, годом ранее также посреди бела дня по дороге в магазин исчезла 12-летняя Анастасия Ложкина из села Луговое.
А в ноябре 2008-го Эдик Алимбаев полшестого вечера отправился на занятия в спортивную секцию. Его видели в школьном дворе, но до секции он так и не добрался. С конца 1990-х в Тюмени — 18 подобных случаев. Однако только после пропажи Анисимовой заговорили о маньяке.

Таинственные исчезновения

За ситуацией с тех пор следил криминальный психолог Дмитрий Кирюхин, на тот момент — замначальника уголовного розыска из Санкт-Петербурга, самый известный в стране "охотник на маньяков". Он специализируется на разработке психологических профилей убийц — десятки дел удалось раскрыть благодаря его уникальной методике. Информацию о тюменских детях он собирал по крупицам, сперва консультировал дистанционно, через год прибыл в регион — уже в статусе научного консультанта Главного управления СК.
Составил психологический портрет, который растиражировали в том числе в местных СМИ. Возраст предполагаемого преступника — 40-45 лет, ранее не судимый, подозрений в педофилии ни у кого не вызывает, передвигается на отечественном автомобиле, живет в Тюменской области, в районе населенных пунктов Утяшево, Учхоз, Труфаново.
Кирюхин был убежден: чтобы раскрыть дело Ани, нужно обратить внимание на преступления прошлых лет.
«

"Было сразу понятно: если у маньяка получается похищать детей среди бела дня, значит, делает это не первый раз. Я обратил внимание на историю семьи Симоновых. Шестнадцатилетняя Люба исчезла в 1997-м (в районе Утяшево. — Прим. ред.), а ее сводная сестра Аня Букрина — пять лет спустя. Пообщавшись с родственниками, свидетелями, понял: похититель знал девочек — и они его тоже, — говорит криминалист. — Любу не нашли, а с Аней убийца специально сделал так, чтобы ее тело обнаружили. Без верхней одежды, через два месяца после пропажи в достаточно приметном месте. Если погружаться в психологический профиль преступника — это его "жест милости" родственникам, поскольку девочки из одной семьи. Когда пропала Аня, развернулись широкомасштабные поиски, и преступления прекратились на пять лет — это говорит о том, что убийцу опрашивали, он испугался. Орудовал в соседних регионах. Но затем вернулся — и снова стали пропадать дети".

Изнасилование маньяка не интересовало, считает Кирюхин, его мотивация в ином. "Маньяк душил Букрееву руками — тут есть что-то личное. Он не банальный педофил, — объясняет детектив. — Кроме того, кишечник ее был пуст, значит, дня три она голодала. Скорее всего в подвале. Хотя убийца располагал временем, он ее не насиловал. Если бы маньяка привлекал только секс, преступления "посыпались" бы направо и налево. А в данном случае похищения раз в год в одно и то же время".
"Подключились экстрасенсы"

Эта история вызвала общероссийский резонанс, свои услуги предложили даже экстрасенсы. Одна из них привела волонтеров к месту, где могли быть спрятаны улики.
«

"Это было в 2012-м. Поляна в лесной глуши. В кустах спрятаны топор, лопата, из земли торчит труба. Принялись копать. Наткнулись на кирпичи, которые были на кострище. А также извлекли из земли пакет с пивными банками и коричневой сумкой из кожзама. А в разыскных делах по делу одной из пропавшей фигурировала как раз такая сумка, — вспоминает Кирюхин. — Криминалистов там тогда не было — вылазку с экстрасенсом не восприняли всерьез. А сумка пропала — потерял волонтер".

Дело исчезновения детей в Тюмени на контроле в центральном аппарате СК. "Чем больше времени проходит, тем сложнее доказать вину, — указывает детектив. — Если бы было ДНК, было бы с чем работать. Но нет трупов с определенными телесными повреждениями, по которым можно выйти на преступника. Он не орудует уже 15 лет. Или переехал в другой регион, или же вообще умер".
И добавляет: шансов отправить его за решетку не так много, даже если он явится с повинной. Собрать доказательства непросто.
