"Нет зацепок". Что кроется за исчезновением детей на Урале

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Мария Марикян. В нулевые Тюменскую область потрясла серия исчезновений школьников: Эдика Алимбаева так и не дождались в спортивной секции, Настя Ложкина пропала по пути в магазин, а Аня Анисимова не появилась на уроках. При странных обстоятельствах пропали и другие дети. Прошли годы — но зацепок никаких, при этом поиски преступника продолжаются.

"Исчезла посреди бела дня"

Двенадцатого октября 2010-го шестиклассница Анна Анисимова отправилась в школу раньше обычного — чтобы успеть на дежурство в столовую. Она училась во вторую смену. Родители заподозрили неладное к вечеру, когда Аня не вернулась домой в положенное время. Впоследствии выяснилось, что на уроках ее вообще не было.

В последний раз девочку видели в районе улиц Льва Толстого и Пролетарской. Весть об исчезновении быстро разлетелась — на поиски бросились и полицейские, и волонтеры.

Ориентировка Ориентировка

"У меня тогда была юридическая фирма. Слышал мельком о случившемся, но без подробностей. Вскоре мне позвонил знакомый, действующий сотрудник полиции. Попросил поучаствовать — и я подключился. Был, скажем так, связующим звеном между волонтерами и полицейскими, координировал действия, поскольку поначалу была неразбериха", — рассказывает очевидец тех событий Андрей Крамарский.

Тысячи волонтеров сутками напролет прочесывали метр за метром город и окрестности. Безуспешно. Проходили месяцы, число добровольцев сокращалось. "Все же у каждого своя жизнь — работа, обязательства. Понятное дело, волонтеры не могли искать в том же темпе в силу разных обстоятельств", — отмечает собеседник РИА Новости.

Припомнили и других пропавших детей. Так, годом ранее также посреди бела дня по дороге в магазин исчезла 12-летняя Анастасия Ложкина из села Луговое.

Ориентировка Ориентировка

А в ноябре 2008-го Эдик Алимбаев полшестого вечера отправился на занятия в спортивную секцию. Его видели в школьном дворе, но до секции он так и не добрался. С конца 1990-х в Тюмени — 18 подобных случаев. Однако только после пропажи Анисимовой заговорили о маньяке.

Таинственные исчезновения

За ситуацией с тех пор следил криминальный психолог Дмитрий Кирюхин, на тот момент — замначальника уголовного розыска из Санкт-Петербурга, самый известный в стране "охотник на маньяков". Он специализируется на разработке психологических профилей убийц — десятки дел удалось раскрыть благодаря его уникальной методике. Информацию о тюменских детях он собирал по крупицам, сперва консультировал дистанционно, через год прибыл в регион — уже в статусе научного консультанта Главного управления СК.

Составил психологический портрет, который растиражировали в том числе в местных СМИ. Возраст предполагаемого преступника — 40-45 лет, ранее не судимый, подозрений в педофилии ни у кого не вызывает, передвигается на отечественном автомобиле, живет в Тюменской области, в районе населенных пунктов Утяшево, Учхоз, Труфаново.

Кирюхин был убежден: чтобы раскрыть дело Ани, нужно обратить внимание на преступления прошлых лет.

« "Было сразу понятно: если у маньяка получается похищать детей среди бела дня, значит, делает это не первый раз. Я обратил внимание на историю семьи Симоновых. Шестнадцатилетняя Люба исчезла в 1997-м (в районе Утяшево. — Прим. ред.), а ее сводная сестра Аня Букрина — пять лет спустя. Пообщавшись с родственниками, свидетелями, понял: похититель знал девочек — и они его тоже, — говорит криминалист. — Любу не нашли, а с Аней убийца специально сделал так, чтобы ее тело обнаружили. Без верхней одежды, через два месяца после пропажи в достаточно приметном месте. Если погружаться в психологический профиль преступника — это его "жест милости" родственникам, поскольку девочки из одной семьи. Когда пропала Аня, развернулись широкомасштабные поиски, и преступления прекратились на пять лет — это говорит о том, что убийцу опрашивали, он испугался. Орудовал в соседних регионах. Но затем вернулся — и снова стали пропадать дети".

Изнасилование маньяка не интересовало, считает Кирюхин, его мотивация в ином. "Маньяк душил Букрееву руками — тут есть что-то личное. Он не банальный педофил, — объясняет детектив. — Кроме того, кишечник ее был пуст, значит, дня три она голодала. Скорее всего в подвале. Хотя убийца располагал временем, он ее не насиловал. Если бы маньяка привлекал только секс, преступления "посыпались" бы направо и налево. А в данном случае похищения раз в год в одно и то же время".

"Подключились экстрасенсы"

Эта история вызвала общероссийский резонанс, свои услуги предложили даже экстрасенсы. Одна из них привела волонтеров к месту, где могли быть спрятаны улики.

« "Это было в 2012-м. Поляна в лесной глуши. В кустах спрятаны топор, лопата, из земли торчит труба. Принялись копать. Наткнулись на кирпичи, которые были на кострище. А также извлекли из земли пакет с пивными банками и коричневой сумкой из кожзама. А в разыскных делах по делу одной из пропавшей фигурировала как раз такая сумка, — вспоминает Кирюхин. — Криминалистов там тогда не было — вылазку с экстрасенсом не восприняли всерьез. А сумка пропала — потерял волонтер".

© Фото предоставлено Дмитрием Кирюхиным Находка в лесу

Дело исчезновения детей в Тюмени на контроле в центральном аппарате СК. "Чем больше времени проходит, тем сложнее доказать вину, — указывает детектив. — Если бы было ДНК, было бы с чем работать. Но нет трупов с определенными телесными повреждениями, по которым можно выйти на преступника. Он не орудует уже 15 лет. Или переехал в другой регион, или же вообще умер".