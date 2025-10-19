Рейтинг@Mail.ru
Участник ИГ* склонял школьника из Дагестана в TikTok напасть на полицейских
05:32 19.10.2025 (обновлено: 09:28 19.10.2025)
Участник ИГ* склонял школьника из Дагестана в TikTok напасть на полицейских
Участник ИГ* склонял школьника из Дагестана в TikTok напасть на полицейских
республика дагестан
россия
происшествия
tiktok
исламское государство*
республика дагестан
россия
республика дагестан, россия, происшествия, tiktok, исламское государство*
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Участник ИГ* через TikTok склонял школьника из Дагестана напасть на полицейских, сообщил РИА Новости источник.
"Несовершеннолетний вошел в общение в социальной сети TikTok с неустановленным участником ИГ*. Его задержали на территории Республики Дагестан при попытке по указанию неустановленного лица забрать оружие (пистолет) для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов", — рассказал собеседник агентства, знакомый с расследованием уголовного дела.
По его словам, школьник не отрицает причастность к преступлению.
Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, ученика 11 класса школы в селе Хучни задержали по подозрению в участии в террористической организации, ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. Дело возбудили в середине сентября, решение об аресте вступило в силу в начале октября.
Защита подростка просила суд избрать ему более мягкую меру пресечения, учитывая, что молодой человек учится в школе. Так, она настаивала, что подозреваемый мог бы находиться под домашним арестом под присмотром родителей, а по его личности получены положительные характеристики.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Республика ДагестанРоссияПроисшествияTikTokИсламское государство*
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала