Участник ИГ* склонял школьника из Дагестана в TikTok напасть на полицейских
2025-10-19T05:32:00+03:00
республика дагестан
россия
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, TikTok, Исламское государство*
Участник ИГ* склонял школьника из Дагестана в TikTok напасть на полицейских
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Участник ИГ* через TikTok склонял школьника из Дагестана забрать оружие и напасть на полицейских, сообщил РИА Новости источник, знакомый с расследованием уголовного дела.
"Несовершеннолетний вошел в общение в социальной сети TikTok
с неустановленным участником ИГ*. Его задержали на территории Республики Дагестан
при попытке по указанию неустановленного лица забрать оружие (пистолет) для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, школьник не отрицает причастность к преступлению.
Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, несовершеннолетнего ученика 11 класса школы в селе Хучни задержали по подозрению в участии в деятельности террористической организации, ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Уголовное дело возбудили в середине сентября, решение об аресте вступило в силу в начале октября.
Защита подростка просила суд избрать ему более мягкую меру пресечения, учитывая, что молодой человек учится в школе. Так, она настаивала, что подозреваемый мог бы находиться под домашним арестом под присмотром родителей, а по его личности получены положительные характеристики.
* Запрещенная в России террористическая организация.