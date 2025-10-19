Участник ИГ* склонял школьника из Дагестана в TikTok напасть на полицейских

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Участник ИГ* через TikTok склонял школьника из Дагестана забрать оружие и напасть на полицейских, сообщил РИА Новости источник, знакомый с расследованием уголовного дела.

"Несовершеннолетний вошел в общение в социальной сети TikTok с неустановленным участником ИГ*. Его задержали на территории Республики Дагестан при попытке по указанию неустановленного лица забрать оружие (пистолет) для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, школьник не отрицает причастность к преступлению.

Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, несовершеннолетнего ученика 11 класса школы в селе Хучни задержали по подозрению в участии в деятельности террористической организации, ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Уголовное дело возбудили в середине сентября, решение об аресте вступило в силу в начале октября.

Защита подростка просила суд избрать ему более мягкую меру пресечения, учитывая, что молодой человек учится в школе. Так, она настаивала, что подозреваемый мог бы находиться под домашним арестом под присмотром родителей, а по его личности получены положительные характеристики.