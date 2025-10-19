Рейтинг@Mail.ru
На Земле в воскресенье ожидаются магнитные бури - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:28 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/buri-2049180627.html
На Земле в воскресенье ожидаются магнитные бури
На Земле в воскресенье ожидаются магнитные бури - РИА Новости, 19.10.2025
На Земле в воскресенье ожидаются магнитные бури
Геомагнитная обстановка в воскресенье будет умеренно возмущённой, возможны слабые магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T09:28:00+03:00
2025-10-19T09:28:00+03:00
наука
российская академия наук
земля
вспышки на солнце
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923608727_0:58:3435:1990_1920x0_80_0_0_ed3021c048b383f12e0b35bdb4083588.jpg
https://ria.ru/20251010/solntse-2047418887.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923608727_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_e29be3875ac06b0bb891cd530f3e23d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, земля, вспышки на солнце , космос - риа наука
Наука, Российская академия наук, Земля, вспышки на Солнце , Космос - РИА Наука
На Земле в воскресенье ожидаются магнитные бури

Геомагнитная обстановка в воскресенье будет возмущенной, возможны магнитные бури

© iStock.com / NiseriNСпутник в космосе на фоне Земли
Спутник в космосе на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© iStock.com / NiseriN
Спутник в космосе на фоне Земли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Геомагнитная обстановка в воскресенье будет умеренно возмущённой, возможны слабые магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — умеренно возмущенная с возможностью слабых магнитных бурь. Вспышечная активность — сохранится на повышенном уровне со спадающим трендом (без рисков для Земли)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что в течение прошедших суток на Земле наблюдались магнитные бури уровня G1-G2 (слабые и средние). Активность вспышек на Солнце была существенно повышенной, но спадала и рисков для Земли не несла.
Солнечная система - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю
10 октября, 03:26
 
НаукаРоссийская академия наукЗемлявспышки на СолнцеКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала