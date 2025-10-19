https://ria.ru/20251019/buri-2049180627.html
На Земле в воскресенье ожидаются магнитные бури
На Земле в воскресенье ожидаются магнитные бури
На Земле в воскресенье ожидаются магнитные бури
Геомагнитная обстановка в воскресенье будет умеренно возмущённой, возможны слабые магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института
На Земле в воскресенье ожидаются магнитные бури
Геомагнитная обстановка в воскресенье будет возмущенной, возможны магнитные бури