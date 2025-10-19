Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области при детонации БПЛА пострадала женщина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 19.10.2025 (обновлено: 21:31 19.10.2025)
В Воронежской области при детонации БПЛА пострадала женщина
В Воронежской области при детонации БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 19.10.2025
В Воронежской области при детонации БПЛА пострадала женщина
Женщина госпитализирована после детонации беспилотника ВСУ в Воронежской области, в момент атаки она находилась в автомобиле, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.10.2025
В Воронежской области при детонации БПЛА пострадала женщина

Женщину госпитализировали после детонации БПЛА ВСУ в Воронежской области

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Женщина госпитализирована после детонации беспилотника ВСУ в Воронежской области, в момент атаки она находилась в автомобиле, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурными силами ПВО над Воронежской областью было уничтожено 10 БПЛА.
Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что еще в одном районе области выбиты стекла в частном доме и хозяйственных постройках.
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей
