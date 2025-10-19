https://ria.ru/20251019/bpl-2049249195.html
В Воронежской области при детонации БПЛА пострадала женщина
Женщина госпитализирована после детонации беспилотника ВСУ в Воронежской области, в момент атаки она находилась в автомобиле, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
кантемировский район
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
кантемировский район
