Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву после освобождения
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву после освобождения - РИА Новости, 19.10.2025
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву после освобождения
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. РИА Новости, 19.10.2025
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву после освобождения
Освобожденный из-под ареста глава Sputnik Азербайджан Картавых прилетел в Москву