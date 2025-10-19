Рейтинг@Mail.ru
20:41 19.10.2025 (обновлено: 21:41 19.10.2025)
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи
в мире, азербайджан, россия, москва, мария захарова, дмитрий киселев
В мире, Азербайджан, Россия, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Киселев
Игорь Картавых. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию", — сказала она.
На прошлой неделе гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест.
Игорь Картавых - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения
10 октября, 10:31
 
