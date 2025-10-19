https://ria.ru/20251019/azerbajdzhan-2049244869.html
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи - РИА Новости, 19.10.2025
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T20:41:00+03:00
2025-10-19T20:41:00+03:00
2025-10-19T21:41:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
москва
мария захарова
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026356274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d46fc5f4c9bba315d54eddc8e059776.jpg
https://ria.ru/20251010/glava-2047457351.html
азербайджан
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026356274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa51a8848a0075186755f6999e3927a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, россия, москва, мария захарова, дмитрий киселев
В мире, Азербайджан, Россия, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Киселев
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи
Захарова: главу редакции Sputnik Азербайджан Картавых освободили из-под стражи