https://ria.ru/20251019/arest-2049164060.html
В Дагестане школьника арестовали по делу об участии в ИГ*
В Дагестане школьника арестовали по делу об участии в ИГ* - РИА Новости, 19.10.2025
В Дагестане школьника арестовали по делу об участии в ИГ*
Суд в Дагестане отправил в СИЗО ученика 11 класса школы в рамках уголовного дела об участии в деятельности "Исламского государства" (ИГИЛ)* через общение в... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T03:41:00+03:00
2025-10-19T03:41:00+03:00
2025-10-19T03:41:00+03:00
происшествия
республика дагестан
tiktok
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251004/perm-2046339445.html
https://ria.ru/20251002/sud-2045835867.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, tiktok, россия
Происшествия, Республика Дагестан, TikTok, Россия
В Дагестане школьника арестовали по делу об участии в ИГ*
В Дагестане школьника арестовали за участие в ИГ через TikTok
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Суд в Дагестане отправил в СИЗО ученика 11 класса школы в рамках уголовного дела об участии в деятельности "Исламского государства" (ИГИЛ)* через общение в TikTok, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что несовершеннолетний ученик 11 класса школы в селе Хучни Республики Дагестан
был сначала задержан, а позднее арестован по подозрению в участии в деятельности террористической организации, ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Уголовное дело было возбуждено в середине сентября, решение об аресте вступило в силу в начале октября, подчеркивается в материалах.
По данным следствия, молодой человек в интернете через TikTok
общался с неустановленным участником "ИГ"*, говорится в материалах.
Защита подростка, следует из материалов, просила избрать более мягкую меру пресечения, учитывая, что молодой человек учится в школе, у него есть родители, под их присмотром подозреваемый мог бы находиться под домашним арестом, по его личности получены положительные характеристики. Верховный Суд Республики Дагестан оставил жалобу адвоката без удовлетворения, а самого подростка – в СИЗО, заключается в материалах.
* Запрещенная в России террористическая организация.