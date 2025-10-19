В Дагестане школьника арестовали по делу об участии в ИГ*

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Суд в Дагестане отправил в СИЗО ученика 11 класса школы в рамках уголовного дела об участии в деятельности "Исламского государства" (ИГИЛ)* через общение в TikTok, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Защита подростка, следует из материалов, просила избрать более мягкую меру пресечения, учитывая, что молодой человек учится в школе, у него есть родители, под их присмотром подозреваемый мог бы находиться под домашним арестом, по его личности получены положительные характеристики. Верховный Суд Республики Дагестан оставил жалобу адвоката без удовлетворения, а самого подростка – в СИЗО, заключается в материалах.