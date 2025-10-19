Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане школьника арестовали по делу об участии в ИГ* - РИА Новости, 19.10.2025
03:41 19.10.2025
В Дагестане школьника арестовали по делу об участии в ИГ*
Суд в Дагестане отправил в СИЗО ученика 11 класса школы в рамках уголовного дела об участии в деятельности "Исламского государства" (ИГИЛ)* через общение в... РИА Новости, 19.10.2025
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Суд в Дагестане отправил в СИЗО ученика 11 класса школы в рамках уголовного дела об участии в деятельности "Исламского государства" (ИГИЛ)* через общение в TikTok, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что несовершеннолетний ученик 11 класса школы в селе Хучни Республики Дагестан был сначала задержан, а позднее арестован по подозрению в участии в деятельности террористической организации, ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Уголовное дело было возбуждено в середине сентября, решение об аресте вступило в силу в начале октября, подчеркивается в материалах.
По данным следствия, молодой человек в интернете через TikTok общался с неустановленным участником "ИГ"*, говорится в материалах.
Защита подростка, следует из материалов, просила избрать более мягкую меру пресечения, учитывая, что молодой человек учится в школе, у него есть родители, под их присмотром подозреваемый мог бы находиться под домашним арестом, по его личности получены положительные характеристики. Верховный Суд Республики Дагестан оставил жалобу адвоката без удовлетворения, а самого подростка – в СИЗО, заключается в материалах.
* Запрещенная в России террористическая организация.
