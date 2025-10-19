https://ria.ru/20251019/aeroport-2049255212.html
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.10.2025
