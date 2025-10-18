У побережья Тайваня произошло землетрясение

ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу у восточного побережья острова Тайвань, сообщает Центральное метеорологическое управление острова.
По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 10.04 по местному времени (5.04 мск) в 56 километрах к востоку от уезда Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,3 километра.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Согласно статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. В апреле 2024 года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
