06:55 18.10.2025
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу у восточного побережья острова Тайвань, сообщает Центральное метеорологическое управление острова. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T06:55:00+03:00
2025-10-18T06:55:00+03:00
2025
У побережья Тайваня произошло землетрясение

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу у восточного побережья острова Тайвань, сообщает Центральное метеорологическое управление острова.
По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 10.04 по местному времени (5.04 мск) в 56 километрах к востоку от уезда Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,3 километра.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
17 октября, 15:49
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Согласно статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. В апреле 2024 года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
Запись сейсмической активности
В проливе Дрейка произошло землетрясение
16 октября, 05:16
 
