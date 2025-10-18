Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, чем для Зеленского обернется новая встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049032243.html
В США раскрыли, чем для Зеленского обернется новая встреча Путина и Трампа
В США раскрыли, чем для Зеленского обернется новая встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
В США раскрыли, чем для Зеленского обернется новая встреча Путина и Трампа
заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T04:02:00+03:00
2025-10-18T04:02:00+03:00
в мире
сша
будапешт
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_fb56de02c694fbcab282d6de00c51fd6.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048440183.html
сша
будапешт
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_68ed00569bd38cee8123c8b53a96cff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, будапешт, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, США, Будапешт, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В США раскрыли, чем для Зеленского обернется новая встреча Путина и Трампа

Дэниел Дэвис: встреча Путина и Трампа в Будапеште приводит Зеленского в шок

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новость о готовящейся встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште ошеломила Владимира Зеленского, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
“Думаю, Путин и Трамп готовы к подписанию сделки в Будапеште. Поэтому Зеленский задается вопросом: “Что, черт возьми, тут происходит?”. Это похоже на политическое землетрясение у него под ногами, и он не знает, в каком положении в итоге окажется”, — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
При этом подполковник отметил, что положение Зеленского также ухудшается из-за того, что Трамп не намерен соглашаться на передачу Украине крылатых ракет Tomahawk.
В четверг Путин провел телефонный разговор со Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Главы государств также обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Армия Украины спасена: из Европы пришлют миллионы людей
16 октября, 08:00
 
В миреСШАБудапештРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала