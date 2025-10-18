В США раскрыли, чем для Зеленского обернется новая встреча Путина и Трампа

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новость о готовящейся встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште ошеломила Владимира Зеленского, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
При этом подполковник отметил, что положение Зеленского также ухудшается из-за того, что Трамп не намерен соглашаться на передачу Украине крылатых ракет Tomahawk.
В четверг Путин провел телефонный разговор со Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Главы государств также обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.
Армия Украины спасена: из Европы пришлют миллионы людей
16 октября, 08:00