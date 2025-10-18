https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049030174.html
Эксперт по жестам заявила, что Зеленский заискивал перед Трампом
Эксперт по жестам заявила, что Зеленский заискивал перед Трампом - РИА Новости, 18.10.2025
Эксперт по жестам заявила, что Зеленский заискивал перед Трампом
Владимир Зеленский демонстрировал подобострастное отношению к президенту США Дональду Трампу в ходе их встречи в Белом доме, так как понимал, что без этого ему... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T03:07:00+03:00
2025-10-18T03:07:00+03:00
2025-10-18T03:07:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048989465_0:57:2867:1670_1920x0_80_0_0_1dee2d187bbd163f2302471fbf0fca69.jpg
https://ria.ru/20251018/tramp-2049029039.html
https://ria.ru/20251018/tramp-2049025542.html
россия
сша
владимир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048989465_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ee3a9377dc907c61db3bacc5bf913991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Эксперт по жестам заявила, что Зеленский заискивал перед Трампом
Браун: Зеленский демонстрировал подобострастное отношение к Трампу
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский демонстрировал подобострастное отношению к президенту США Дональду Трампу в ходе их встречи в Белом доме, так как понимал, что без этого ему ничего не добиться, заявила РИА Новости одна из ведущих в мире специалистов по языку тела, аналитик Трейси Браун.
"Мне кажется, Зеленский
с самого начала понимал, что ему придётся заискивать перед Трампом
, чтобы чего-то добиться... Не могу точно сказать, был ли он нервным или нет, но он явно ставит Трампа выше себя", - сказала Браун, отвечая на вопрос о том, что говорит язык тела об отношениях между Трампом и Зеленским.
При этом эксперт отметила отсутствие телодвижений у Трампа и его команды в ходе встречи, объяснив, что это признак уверенности, и связав это с недавним прекращением огня в секторе Газа.
«
"Лишь когда зашла речь о (президенте России Владимире
- ред.) Путине
и возникла неопределённость, Трамп оживился. Он сделал свой "жест аккордеона". Так он обычно показывает, как превращает большие проблемы в маленькие и управляемые", - добавила Браун.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом Доме.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.