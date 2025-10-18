Эксперт по жестам заявила, что Зеленский заискивал перед Трампом

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский демонстрировал подобострастное отношению к президенту США Дональду Трампу в ходе их встречи в Белом доме, так как понимал, что без этого ему ничего не добиться, заявила РИА Новости одна из ведущих в мире специалистов по языку тела, аналитик Трейси Браун.