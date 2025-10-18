Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На Запорожской АЭС стартовал ремонт поврежденных ЛЭП, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы", — привело его слова агентство по атомной энергии в соцсети X.
В организации уточнили, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.
"Обе стороны (Россия и Украина. — Прим. ред.) конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить выполнение комплексного плана ремонта", — говорится в публикации.
Запорожская АЭС подтвердила начало работ на поврежденной линии "Днепровская".
Ситуация на станции
На Запорожской АЭС 23 сентября отключилось внешнее электроснабжение из-за обстрелов ВСУ, вскоре перестала работать высоковольтная ЛЭП "Днепровская". Сообщалось, что станция перешла на собственное обеспечение, дизель-генераторы для системы охлаждения реакторов включились вовремя.
Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие работу станции, функционируют штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
По данным СМИ, предлагается восстановить снабжение в два этапа. Сначала вступит в силу локальное прекращение огня в радиусе полутора километров для ремонта ЛЭП "Днепровская", затем появится вторая такая зона для работ на линии "Ферросплавная-1".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме "холодного останова".
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин назвал эти действия очень опасной практикой, которую следует прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.