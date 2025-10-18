Рейтинг@Mail.ru
Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 18.10.2025 (обновлено: 16:44 18.10.2025)
Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС
Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС стартовал ремонт поврежденных ЛЭП, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 18.10.2025
Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС

Гросси: на ЗАЭС начались работы по восстановлению внешнего энергоснабжения

Работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС
Работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : IAEA - International Atomic Energy Agency/X
Работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На Запорожской АЭС стартовал ремонт поврежденных ЛЭП, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«

"Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы", — привело его слова агентство по атомной энергии в соцсети X.

Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Лихачев заявил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС
9 октября, 09:10
В организации уточнили, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.
«
"Обе стороны (Россия и Украина. — Прим. ред.) конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить выполнение комплексного плана ремонта", — говорится в публикации.
Запорожская АЭС подтвердила начало работ на поврежденной линии "Днепровская".
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ВСУ в течение недели определяли приоритетными целями объекты энергетики
14 октября, 07:04

Ситуация на станции

На Запорожской АЭС 23 сентября отключилось внешнее электроснабжение из-за обстрелов ВСУ, вскоре перестала работать высоковольтная ЛЭП "Днепровская". Сообщалось, что станция перешла на собственное обеспечение, дизель-генераторы для системы охлаждения реакторов включились вовремя.
Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие работу станции, функционируют штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
По данным СМИ, предлагается восстановить снабжение в два этапа. Сначала вступит в силу локальное прекращение огня в радиусе полутора километров для ремонта ЛЭП "Днепровская", затем появится вторая такая зона для работ на линии "Ферросплавная-1".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин выразил готовность к сотрудничеству с США на Запорожской АЭС
2 сентября, 12:44

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме "холодного останова".

ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин назвал эти действия очень опасной практикой, которую следует прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
МАГАТЭ
Запорожская АЭС
Вооруженные силы Украины
Владимир Путин
Украина
Энергодар
 
 
