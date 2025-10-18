В Татарстане задержали предполагаемого исполнителя нападения на женщину

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель нападения с ножом на жену известного бизнесмена Ивана Шевырева Ирину в Казани пытался скрыться в Таджикистане, он задержан, решается вопрос экстрадиции в РФ, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, задержаны двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Уточняется, что также задержаны двое сообщников, оказывавших содействие в приготовлении нападения.