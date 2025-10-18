Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане задержали предполагаемого исполнителя нападения на женщину - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/zaderzhanie-2049135048.html
В Татарстане задержали предполагаемого исполнителя нападения на женщину
В Татарстане задержали предполагаемого исполнителя нападения на женщину - РИА Новости, 18.10.2025
В Татарстане задержали предполагаемого исполнителя нападения на женщину
Предполагаемый исполнитель нападения с ножом на жену известного бизнесмена Ивана Шевырева Ирину в Казани пытался скрыться в Таджикистане, он задержан, решается... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:59:00+03:00
2025-10-18T19:59:00+03:00
происшествия
россия
казань
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251018/peterburg-2049062590.html
https://ria.ru/20251018/arest-2049037184.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане задержали предполагаемого исполнителя нападения на женщину

Волк: задержали предполагаемого исполнителя в нападении на жену Шевырева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель нападения с ножом на жену известного бизнесмена Ивана Шевырева Ирину в Казани пытался скрыться в Таджикистане, он задержан, решается вопрос экстрадиции в РФ, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Как выяснилось, предполагаемый исполнитель преступления – 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан. В результате совместной работы сотрудников МВД России и Таджикистана фигурант задержан. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию", - написала Волк в Telegram-канале.
Женщина, оставившая младенца в коляске на улице в Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в коляске на улице
Вчера, 11:13
Кроме того, задержаны двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Уточняется, что также задержаны двое сообщников, оказывавших содействие в приготовлении нападения.
Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение. По данному факт было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. По информации местных СМИ, потерпевшей оказалась Ирина Шевырева, супруга известного бизнесмена Ивана Шевырева. В качестве подозреваемых были задержаны несколько человек, в том числе муж и свекр потерпевшей Иван и Станислав Шевыревы. Позднее РИА Новости сообщили в советском районном суде Казани, что арестован один из подозреваемых Бурихона Хамидова и продлил срок задержания супруга потерпевшей Ивана Шевырева.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в призывах к терроризму
Вчера, 05:26
 
ПроисшествияРоссияКазаньИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала