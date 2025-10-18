В Татарстане задержали предполагаемого исполнителя нападения на женщину

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель нападения с ножом на жену известного бизнесмена Ивана Шевырева Ирину в Казани пытался скрыться в Таджикистане, он задержан, решается вопрос экстрадиции в РФ, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Как выяснилось, предполагаемый исполнитель преступления – 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан. В результате совместной работы сотрудников МВД России и Таджикистана фигурант задержан. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию", - написала Волк в Telegram-канале.
Кроме того, задержаны двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Уточняется, что также задержаны двое сообщников, оказывавших содействие в приготовлении нападения.
Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение. По данному факт было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. По информации местных СМИ, потерпевшей оказалась Ирина Шевырева, супруга известного бизнесмена Ивана Шевырева. В качестве подозреваемых были задержаны несколько человек, в том числе муж и свекр потерпевшей Иван и Станислав Шевыревы. Позднее РИА Новости сообщили в советском районном суде Казани, что арестован один из подозреваемых Бурихона Хамидова и продлил срок задержания супруга потерпевшей Ивана Шевырева.