В ЕС предложили, чтобы Стубб присутствовал на встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 18.10.2025 (обновлено: 16:13 18.10.2025)
В ЕС предложили, чтобы Стубб присутствовал на встрече Путина и Трампа
В Евросоюзе предложили, чтобы президент Финляндии Александр Стубб присутствовал в Венгрии во время встречи президента России Владимира Путина и лидера США... РИА Новости, 18.10.2025
В ЕС предложили, чтобы Стубб присутствовал на встрече Путина и Трампа

Bloomberg: ЕС хочет, чтобы Стубб присутствовал на встрече Путина и Трампа

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Евросоюзе предложили, чтобы президент Финляндии Александр Стубб присутствовал в Венгрии во время встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Будапеште, чтобы помешать влиянию Москвы на Вашингтон во время саммита, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Проблематика возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву затрагивалась в ходе беседы президентов России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
Вчера, 08:00
"Лидеры Евросоюза должны твёрдо стоять против России и найти способы противостоять влиянию Путина на Трампа на саммите, сказали два чиновника. Один из них предложил идею, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал в Венгрии", - говорится в сообщении.
Как пишет агентство, европейские лидеры "хватаются обеими руками" за место за столом переговоров после телефонного разговора глав РФ и США, который "грозит разрушить их усилия" по увеличению давления на Москву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
