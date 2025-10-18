В ЕС предложили, чтобы Стубб присутствовал на встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Евросоюзе предложили, чтобы президент Финляндии Александр Стубб присутствовал в Венгрии во время встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Будапеште, чтобы помешать влиянию Москвы на Вашингтон во время саммита, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Проблематика возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву затрагивалась в ходе беседы президентов России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Лидеры Евросоюза должны твёрдо стоять против России и найти способы противостоять влиянию Путина на Трампа на саммите, сказали два чиновника. Один из них предложил идею, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал в Венгрии", - говорится в сообщении.
Как пишет агентство, европейские лидеры "хватаются обеими руками" за место за столом переговоров после телефонного разговора глав РФ и США, который "грозит разрушить их усилия" по увеличению давления на Москву.
