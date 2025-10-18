Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, как в ЕС отнеслись к идее о встрече Путина и Трампа в Венгрии
10:14 18.10.2025 (обновлено: 14:20 18.10.2025)
СМИ узнали, как в ЕС отнеслись к идее о встрече Путина и Трампа в Венгрии
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
в мире, будапешт, россия, венгрия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, евросоюз, нато
В мире, Будапешт, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Евросоюз, НАТО
СМИ узнали, как в ЕС отнеслись к идее о встрече Путина и Трампа в Венгрии

Pais: в ЕС встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали политическим кошмаром

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В ЕС называют возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште "политическим кошмаром", пишет испанская газета Pais со ссылкой на источник.
«
"Перед микрофонами в Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она поможет добиться прогресса. <...> В частном порядке несколько источников говорят о "политическом кошмаре", — указано в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
Как отметило издание, встреча ставит остальных европейских лидеров, высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение.

Переговоры Путина и Трампа

В четверг президент Путин провел телефонный разговор с Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Путин и Трамп обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
Вчера, 08:00
 
